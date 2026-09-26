Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

НТВ рассказал, что будет с шоу «ВИА Суперстар!» после смерти Сергея Соседова

Алексей Самохин
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Сегодня в 21:20 стартует третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+) на НТВ. Пресс-служба телеканала подтвердила, что премьера состоится по изначальному плану.

Выход нового сезона зрители ждали несколько месяцев. НТВ готовился показать закулисье проекта, праздничную атмосферу возвращения любимого формата. Но этим планам не суждено было сбыться: в среду, 23 сентября, не стало Сергея Соседова — журналиста, музыкального критика и одного из ключевых членов жюри шоу.

Трагедия разыгралась в якутском Нерюнгри, куда Соседов прилетел, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Падение с лестницы, удар головой о ступени — и жизнь оборвалась. Ему не было суждено вернуться к работе над проектом, где его эмоциональные оценки и эпатажные реплики стали визитной карточкой.

В одном из выпусков Соседов обратился к участникам со словами: «Вы замечательные артисты. Вот это очень точное визуальное решение. Я вижу это, и это в памяти у меня сохранится до конца моих дней». Тогда это звучало как восторженный комплимент — теперь, после его гибели, фраза обрела совсем иной вес.

Новость о смерти телеведущего разлетелась по медиа быстрее, чем успели опубликовать его очередную хлёсткую цитату со съёмок. Команда проекта сообщила: «Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова».

Несмотря на утрату, телеканал принял решение не переносить премьеру. Съёмочный процесс завершён, и Соседов остаётся в каждом выпуске — в каждом комментарии, каждом «огне» и каждом «пшике», в каждой ноте, которую он пропускал через себя.

Создатели проекта подчеркнули: память о Соседове не будет приглажена. Споры, слёзы, обиды — всё останется как есть, чтобы зрители запомнили его живым и настоящим, каким он был на протяжении всех сезонов.

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