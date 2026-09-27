Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

«Заткнись! Ты мне не нравишься!»: Сотникова обрушила гнев на черную ведьму в шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Анастасия Мериакри
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Второй выпуск мистического шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+) на телеканале ТНТ запомнился зрителям невероятным накалом страстей и эмоциональными качелями. Главным событием вечера стала словесная перепалка между актрисой Верой Сотниковой и участницей 25-го сезона «Битвы экстрасенсов» Анной Вартюховой, которая не смогла оправдать ожиданий строгого жюри, пишет StarHit.

Мрачная атмосфера и гроб в центре студии

В этот раз в битву вступили три яркие и неординарные ведьмы: Татьяна Ларина, итальянка с русскими корнями Дженнифер Бьянки и уже знакомая аудитории Анна Вартюхова. Ведущий Марат Башаров с первых минут задал тревожный тон, попросив вывезти в студию настоящий гроб.

Реакция судей разделилась: если Влад Череватый отметил, что такой красивый атрибут не мешало бы забрать домой, то Андрей Кислицын оказался не на шутку напуган. Однако паника была напрасной, так как гроб оказался пустым. Перед магичками стояла первая задача: отыскать среди шести мужчин мастера, изготовившего этот полированный деревянный ящик.

Испытания и магические ритуалы

Дженнифер Бьянки подошла к задаче игриво, решив прилечь в гроб для считывания его энергетики. Северная ведьма Татьяна Ларина выбрала более драматичный путь, прибегнув к эффектным пассам плетью. Она предложила одному из мужчин «примерить» гроб, но тот ограничился лишь прикосновением к нему.

В первом раунде Татьяна получила высший балл. Хотя Александр Шепс и признался, что его несколько покоробила ее «отчитка» живого человека, блондинка парировала, что работала с прошлым, и маг был вынужден признать ее силу. Тем временем Анна Вартюхова допустила ошибку, заработав лишь 23 балла, что сразу вызвало явное напряжение в ее дуэте с Верой Сотниковой.

Второе испытание оказалось куда сложнее: участницам предстояло найти отца-одиночку, который забрал дочь у матери из-за ее сомнительного нового спутника. У всех шести героев были печальные любовные истории, что сбивало с толку. Чтобы помочь Дженнифер, Влад Череватый провел нестандартный ритуал, полив ее фотографию подсолнечным маслом.

Магические действия со свечами принесли плоды. Итальянка не только точно описала отношения остальных мужчин с детьми, но и прослезилась, рассказывая о герое, который редко видится с пятилетней дочерью, продемонстрировав глубокое эмпатическое погружение. Безукоризненно с задачей справилась и Татьяна Ларина.

Взрыв эмоций и разгромный счет

А вот Анна Вартюхова снова потерпела неудачу, не сумев доказать, что достойна идти дальше. Ситуация обострилась, когда брюнетка начала перебивать членов жюри и открыто дерзить.

Возмущению Веры Сотниковой не было предела. Актриса не выдержала хамства и в сердцах воскликнула: «Заткнись! Ты мне не нравишься!», после чего без колебаний поставила участнице единицу. С таким отношением и итоговым счетом в 44 балла Вартюхова лишилась всех шансов на продолжение борьбы.

Итоги выпуска

Победительницей второго выпуска стала Дженнифер Бьянки, которая обошла Татьяну Ларину всего на одно очко, набрав внушительные 72 балла. Ведущий Марат Башаров в финале напомнил, что окончательный вердикт может изменить зрительское голосование, способное вывести в лидеры любого из участников и перевернуть ход битвы.

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