Дмитриенко получил порцию насмешек от коллег в шоу «Голос. Дети» и жестко ответил на их выпады

На Первом канале состоялась премьера 13-го сезона главного вокального проекта страны — шоу «Голос. Дети» (0+). В этом году состав наставников получился особенно необычным и даже провокационным: в креслах расположились Полина Гагарина, Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина (супруги заняли сдвоенное место) и самый молодой участник жюри — Ваня Дмитриенко. Именно ему, как показали первые минуты эфира, придется непросто в компании именитых звезд, пишет StarHit.

Уже в самом начале первого выпуска более опытные наставники начали откровенно подшучивать над своим юным коллегой. Полина Гагарина, увидев Ваню через кресло от себя, с улыбкой вопрошала: «Как ты здесь оказался, как тебя пустили?»

Однако возлюбленный актрисы Анны Пересильд оказался не из робкого десятка. Спокойно он парировал: «Сюда же по свидетельству о рождении пускают?» На что Алексей Воробьев немедленно ответил: «Ну тогда веди себя хорошо».

По ходу выпуска становилось очевидно, что одному из главных красавцев российского шоу-бизнеса — Алексею Воробьеву — приходится нелегко рядом с молодым конкурентом, который совсем недавно собрал 70-тысячные «Лужники». Сложилось впечатление, что наставникам порой интереснее было подкалывать Дмитриенко, чем искать по-настоящему талантливых звезд.

Воробьев не упускал случая съязвить. Комментируя выступление пятилетней Софии, он обратился к Ване: «Она не сильно старше тебя». А когда Дмитриенко выбрала одна из главных звезд выпуска — девушка по имени Юна — Алексей с недоумением заметил: «Он талантливейший артист, приятный парень. Но чему он может научить тебя?»

В какой-то момент исполнитель хита «Цветаева» устал терпеть постоянные подколы и решил поставить обидчиков на место. Обратившись к мужу Аиды Гарифуллиной, Ваня выдал: «Видишь, что у этого человека психотип разрушителя». После этой фразы поток приколов в его адрес временно иссяк.

Несмотря на закулисные игры наставников, участники продемонстрировали невероятное владение вокалом. Уже по первому выпуску можно смело заявить, что 13-й сезон «Голоса. Дети» обещает быть сильным и интересным.

Стоит отметить, что у Аиды Гарифуллиной и Полины Гагариной уже есть опыт работы в детском «Голосе», и обе певицы прекрасно ладят с подрастающим поколением. Алексей Воробьев впервые сидит в кресле наставника главного вокального проекта страны, хотя ранее судил в других конкурсах. Теперь ему предстоит согласовывать каждый выбор с женой Аидой, и пока их мнения совпадают.

Что касается Вани Дмитриенко, то, к удивлению многих, молодой артист не потерялся на фоне именитых звезд. Он не только смог достойно ответить на подколы, но и продемонстрировал глубокое понимание музыки, разбирая выступления участников по полочкам с профессионализмом, которому могли бы позавидовать более опытные коллеги.