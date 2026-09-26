Фото: Первый канал
Новости кино и ТВ

Дмитриенко получил порцию насмешек от коллег в шоу «Голос. Дети» и жестко ответил на их выпады

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На Первом канале состоялась премьера 13-го сезона главного вокального проекта страны — шоу «Голос. Дети» (0+). В этом году состав наставников получился особенно необычным и даже провокационным: в креслах расположились Полина Гагарина, Алексей Воробьев, Аида Гарифуллина (супруги заняли сдвоенное место) и самый молодой участник жюри — Ваня Дмитриенко. Именно ему, как показали первые минуты эфира, придется непросто в компании именитых звезд, пишет StarHit.

Уже в самом начале первого выпуска более опытные наставники начали откровенно подшучивать над своим юным коллегой. Полина Гагарина, увидев Ваню через кресло от себя, с улыбкой вопрошала: «Как ты здесь оказался, как тебя пустили?»

Однако возлюбленный актрисы Анны Пересильд оказался не из робкого десятка. Спокойно он парировал: «Сюда же по свидетельству о рождении пускают?» На что Алексей Воробьев немедленно ответил: «Ну тогда веди себя хорошо».

По ходу выпуска становилось очевидно, что одному из главных красавцев российского шоу-бизнеса — Алексею Воробьеву — приходится нелегко рядом с молодым конкурентом, который совсем недавно собрал 70-тысячные «Лужники». Сложилось впечатление, что наставникам порой интереснее было подкалывать Дмитриенко, чем искать по-настоящему талантливых звезд.

Воробьев не упускал случая съязвить. Комментируя выступление пятилетней Софии, он обратился к Ване: «Она не сильно старше тебя». А когда Дмитриенко выбрала одна из главных звезд выпуска — девушка по имени Юна — Алексей с недоумением заметил: «Он талантливейший артист, приятный парень. Но чему он может научить тебя?»

В какой-то момент исполнитель хита «Цветаева» устал терпеть постоянные подколы и решил поставить обидчиков на место. Обратившись к мужу Аиды Гарифуллиной, Ваня выдал: «Видишь, что у этого человека психотип разрушителя». После этой фразы поток приколов в его адрес временно иссяк.

Несмотря на закулисные игры наставников, участники продемонстрировали невероятное владение вокалом. Уже по первому выпуску можно смело заявить, что 13-й сезон «Голоса. Дети» обещает быть сильным и интересным.

Стоит отметить, что у Аиды Гарифуллиной и Полины Гагариной уже есть опыт работы в детском «Голосе», и обе певицы прекрасно ладят с подрастающим поколением. Алексей Воробьев впервые сидит в кресле наставника главного вокального проекта страны, хотя ранее судил в других конкурсах. Теперь ему предстоит согласовывать каждый выбор с женой Аидой, и пока их мнения совпадают.

Что касается Вани Дмитриенко, то, к удивлению многих, молодой артист не потерялся на фоне именитых звезд. Он не только смог достойно ответить на подколы, но и продемонстрировал глубокое понимание музыки, разбирая выступления участников по полочкам с профессионализмом, которому могли бы позавидовать более опытные коллеги.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Самые громкие скандалы главного критика шоу-бизнеса Сергея Соседова
Следующая статья
Театр драмы показал Дон Кихота, которого мы не знали
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Китаист рассказал, как встреча Си Цзиньпина с Трампом отразится на России

Эксперт обратил внимание, что в первую очередь Пекин и Вашингтон заинтересованы в продлении действующего торгового перемирия и в согласовании условий этой сделки.
Новости России

Полковник рассказал о боевых лазерах России 

Эксперт Матвийчук объяснил, почему США и Россия одновременно создают лазерное оружие против беспилотников. Подробности. 
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.
Новости России

Очевидец восстановил картину гибели Соседова в Якутии

Организатор конкурса «Жемчужина России» в Якутии Виктор Беззубов рассказал...
Интересное

Россияне вспомнили страшное поверье о гробах из-за обилия грибов в лесах

Заполонившие леса лисички, боровики и подберёзовики уже не радуют, а пугают жителей страны.
Темы
Новости России

Военный эксперт назвал точки запуска БПЛА на Краснодарский край, где погибли люди

Согласно данным регионального оперативного штаба, в результате падения обломков сбитых аппаратов погибли три человека, еще двое получили ранения. Энергоснабжение пока отсутствует у примерно 26 тысяч жителей района
Общество

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2027 году

Отдых начнется в последний день уходящего года, 31 декабря 2026 года, который официально признан выходным, и продлится вплоть до 10 января 2027 года включительно.
Новости кино и ТВ

Самые громкие скандалы главного критика шоу-бизнеса Сергея Соседова

За десятилетия работы на телевидении Соседов превратился в настоящего грозу отечественного шоу-бизнеса. Его имя стало синонимом резких, порой болезненно точных оценок, которые не щадили ни легенд эстрады, ни восходящих звезд.
Транспорт и дороги

Автобус №22 Рязань-Солотча переходит на новое расписание с 1 октября

Пригородный маршрут №22, связывающий Рязань с поселком Солотча, начнет работать по обновленному графику движения.
Общество

В Рязанской области захоронили останки Федора Гаврикова, погибшего в 1943 году

Федор Дмитриевич Гавриков родился в 1923 году в деревне Горы Клепиковского округа. В 1942 году он был призван на фронт.
Общество

Россиянам сказали, кому дважды повысят пенсии в 2027 году

Согласно планам правительства, первая индексация состоится 1 февраля 2027 года и составит 6,8%. Эта цифра будет привязана к уровню фактической инфляции, зафиксированной по итогам 2026 года.
Новости России

Москвичке сломали челюсть при удалении зуба мудрости

Операция проходила около получаса, после чего пациентка услышала характерный щелчок и почувствовала резкую боль. Стоматолог предположил, что коронка зуба разрушилась.
Новости России

Названа возможная причина взрыва с погибшими у Эльгинского месторождения в Якутии

В компании «Эльгауголь» уточнили, что аварийный объект обслуживается не штатными сотрудниками предприятия, а сторонней подрядной организацией.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье