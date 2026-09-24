Рязань примет масштабный фестиваль артистов эстрады «Россия – Транзит 2026»: даты и известные члены жюри

Продолжаются региональные туры фестиваля для профессиональных артистов эстрады «Россия – Транзит 2026». Проект не имеет аналогов в стране, его главная цель — найти талантливых исполнителей и дать им возможность выйти на большую сцену.

Один из региональных туров масштабного фестиваля совсем скоро пройдёт в Рязани. Выступления состоятся на нескольких локациях, рязанцы смогут насладиться выступлениями лучших профессиональных коллективов и артистов. 7инфо представляет афишу фестиваля, его звёздное жюри, а также рассказывает, как попасть на событие.

Что такое «Россия – Транзит»

Фестиваль охватывает все жанры эстрады. Это вокал, хореография, музыкальный, разговорный, оригинальный и цирковой жанры. Участие в нём могут принять профессиональные артисты эстрады абсолютно бесплатно. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «САФМАР».

«Россия – Транзит» — это не просто конкурс, — говорит Максим Аксёнов, главный режиссёр фестиваля. — Это творческий мост между регионами и столицей. Мы создаём среду, где талант получает признание и реальный шанс для развития».

Максим Аксёнов сам когда-то стал победителем этого фестиваля. Теперь он является его организатором.

Кто будет оценивать участников

Жюри фестиваля — признанные мастера сцены и педагоги. Председатель — Симон Осиашвили, заслуженный артист России. В состав жюри входят народный артист России Олег Иванов, заслуженные артисты России Михаил Вашуков, Владислав Агафонов и Елена Гришкова. В качестве членов жюри приедут также в Рязань музыкант Степан Мезенцев и актёр театра и кино Вячеслав Гуливицкий.

«Это самый разноплановый конкурс, аналогов которому в России больше нет, — отмечает Симон Осиашвили. — Здесь на одной сцене встречаются певцы, танцоры, музыканты, артисты разговорного жанра, циркачи. Это настоящий смотр всей российской эстрады».

Что получат победители

Победителям выдают дипломы. Самым ярким исполнителям присуждают гран-при. Лучшие участники имеют возможность получить сертификаты на дополнительные баллы при поступлении на творческие направления в Российский государственный социальный университет, который является партнёром фестиваля.

Лучший номер регионального тура приезжает в Москву для участия в финале. Расходы берёт на себя оргкомитет.

Когда и где проходят туры

Фестиваль стартовал в 2026 году в Барнауле. Первый региональный отборочный тур прошёл 10–11 апреля 2026 года.

Второй региональный тур состоится в Рязани 10–11 октября 2026 года. Регистрация открыта до 7 октября.

Финал пройдёт в Москве 12–14 ноября 2026 года.

К участию приглашаются профессиональные артисты и коллективы. Возрастные категории — от 15 лет и старше. Всего предусмотрено девять основных номинаций.

Как подать заявку

Регистрация участников идёт только через официальный сайт фестиваля. Там же доступны положение о фестивале и форма заявки. Для оперативной связи организаторы приглашают в официальную группу фестиваля в Telegram. Для получения дополнительной информации можно обратиться в оргкомитет по адресу: russiatransit@mail.ru.

Где пройдут выступления фестиваля «Россия – Транзит 2026» в Рязани

Уже определены локации, на которых пройдут выступления фестиваля «Россия – Транзит 2026» в Рязани. 10 октября в Рязанском областном дворце культуры и искусства состоится отборочный тур. 11 октября Рязанская областная филармония примет гала-концерт.

Сетевое издание 7инфо разыграет пригласительные среди подписчиков. Вы сможете увидеть выступления лучших артистов и коллективов нашего региона, у которых будет шанс отправиться в Москву. Следите за новостями в наших соцсетях.

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