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Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года

Анастасия Мериакри
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С наступлением первых холодов многие ловят себя на мысли о переменах. Октябрь дарит редкую возможность совместить желание преобразиться с правильным астрологическим моментом: первая декада месяца пройдет под убывающей Луной и идеально подойдет для аккуратной коррекции прически, а после новолуния откроется настоящее окно возможностей для по-настоящему смелых экспериментов с внешностью.

Астропсихолог Александра Курникова рассказала 5-tv.ru, когда именно стоит записаться к мастеру, а в какие дни лучше побаловать волосы восстанавливающими уходовыми процедурами.

Почему важно сверяться с Луной перед стрижками

Прическа — это далеко не только про внешность. С давних времен волосам приписывали особую энергетику, а Луну считали главным небесным ориентиром для всего, что растет и обновляется на Земле.

Считается, что день стрижки напрямую влияет на то, как быстро будут отрастать локоны, насколько долго продержится выбранная форма и даже на общее настроение и самочувствие. Неудачно выбранная дата, напротив, может ослабить волосы и свести на нет все старания самого искусного мастера.

Именно поэтому все больше людей планируют поход в салон не спонтанно, по настроению, а сверяясь с лунным календарем.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026: фазы и их влияние

Прежде чем записываться к мастеру, важно определиться с целью: вы хотите отрастить волосы, надолго сохранить форму или готовы к серьезным переменам? Октябрь дает возможность выбрать идеальный день для каждого из этих сценариев.

До 10 октября Луна убывает — это период мягкого обновления. В это время удобно подравнивать кончики, корректировать форму и работать над качеством длины. Особенно такой вариант оценят те, кто носит короткую стрижку, каре или челку: их приходится обновлять регулярно, а убывающая Луна помогает результату сохраняться дольше.

10 октября наступает новолуние. С 11-го числа Луна начинает расти — открывается время для смелых решений: новых форм, экспериментов с длиной и окрашивания.

26 октября — полнолуние. После него Луна снова идет на убыль, поэтому месяц логично завершить закреплением результата и подготовкой волос к холодному сезону.

Лучшие дни для стрижки в октябре 2026

1–3 октября открывают список самых удачных дат. Пока Луна убывает, эти дни идеальны для тех, кто не рвется к кардинальным переменам, а хочет освежить стрижку и подольше сохранить ее форму. Можно подровнять кончики, поправить челку, убрать подсохшую за лето длину. Результат продержится долго.

14–17 октября — первое по-настоящему сильное окно растущей Луны. Стрижка в эти дни придется по душе тем, кто мечтает о быстром возвращении длины. Здесь уже можно позволить себе не только подравнивание кончиков, но и полноценную смену формы.

16–17 октября. Если хочется не просто навести порядок на голове, а реально изменить внешность — каскад, каре, новая челка или более смелое решение — в эти дни они будут как нельзя кстати.

20–23 октября еще один благодатный отрезок месяца. Он особенно хорош для тех, кто планирует заметно поменять длину, сделать челку или соединить стрижку с окрашиванием. Самое время обновить оттенок после летнего выгорания, сделать тонирование или выбрать глубокий осенний цвет.

20 октября (универсальная дата) этот день стоит запомнить особо: это одна из самых универсальных и удачных дат месяца. Если хочется выбрать всего один день для полноценного обновления прически — берите именно его.

Неблагоприятные дни для стрижки в октябре 2026

4 и 6 октября эти дни лучше посвятить уходу. Если визит в салон уже назначен, откажитесь от новой формы и сложного окрашивания в пользу восстанавливающих процедур, питательных масок и работы с качеством длины.

10 октября новолуние. Несмотря на то, что с этого дня начинается новый цикл, сам день считается переходным и энергетически нестабильным. Поэтому внезапное желание сделать челку, отрезать длинные волосы или радикально сменить цвет лучше отложить хотя бы на сутки. Помечтать и запланировать новый образ можно, а вот воплощать — уже на растущей Луне.

25 и 26 октября еще один момент, когда с кардинальными решениями торопиться не стоит. Если результат процедуры будет сложно исправить, разумнее перенести ее на другой день.

Октябрь 2026 года дает прекрасную возможность не просто сменить прическу, а сделать это в гармонии с природными ритмами. Планируйте визиты к мастеру осознанно, слушайте свою интуицию и не забывайте, что красивые волосы — это еще и результат правильного ухода, качественного питания и заботы о себе.

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