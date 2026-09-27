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Новости России

Друг Усольцевых заявил о находке в тайге, меняющей цель поисков

Никита Рязанцев
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Приятель Сергея Усольцева Валентин Дегтерев заявил «АиФ», что предприниматель и его семья могли взять в поход еще один телефон с внешней антенной для связи.

Собеседник издания рассказал, что изучил снимки, сделанные в прошлом году во время поисковой операции. Он обратил внимание на участок в направлении Мальвинки. Там мужчина заметил предмет, который может оказаться телефоном Усольцева.

«Я увидел его на снимках абсолютно случайно, когда увеличил изображение. Телефон может быть защищен от влаги, и мог уцелеть в лесу. Но скоро выпадет снег, поэтому искать его нужно сейчас», — отметил Дегтерев.

По словам друга Усольцевых, телефон мог пригодиться семье для связи с вертолетами, которые там летают. Однако если устройство лежит в тайге, туристы, скорее всего, погибли быстро.

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В понедельник будет ровно год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Усольцева выходил на связь вечером того же дня в нескольких километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети туристы исчезли. Был ли у него с собой еще один аппарат для связи, неизвестно. Официальной версией остается несчастный случай.

Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остаются специфические следы. В ходе поисковой операции в этом году их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ.

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