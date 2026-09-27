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Новости России

Мечтавшие умереть в один день супруги погибли в яме в Нижегородской области

Никита Рязанцев
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Неподалеку от села Чулково в Нижегородской области погибли муж и жена, провалившись вместе с автомобилем в яму, заполненную водой, на обычной деревенской дороге, пишет «КП».

По данным издания, Александр и Елена жили в деревне Казаково. В тот день они отправились на рыбалку к озеру Ширьма, но эта поездка стала роковой для семьи.

Позднее выяснилось, что под дорогой, по которой ехали супруги, размыло грунт из-за родника. Образовалась пустота, которая не выдержала веса машины. Люди оказались в западне, не имея возможности выбраться.

«По словам знакомых, супруги очень любили друг друга, дорожили отношениями и говорили, что мечтают погибнуть в один день», — говорится в статье.

Их тела извлекли из затопленного авто водолазы. Транспортное средство ушло на глубину около восьми метров, поэтому шансов спастись у пары не было — смерть наступила очень быстро. Похороны погибших состоялись 23 сентября. Следователи уже начали расследовать их гибель.

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