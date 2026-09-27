В Рязанской области началось строительство бизнес-парка «Агни» за 650 миллионов рублей

В Рязанской области стартовали работы по строительству бизнес-парка «Агни». О начале строительных работ сообщила заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова. Проект станет важным драйвером развития высокотехнологичных производств в регионе.

Успешная реализация инициативы стала возможной благодаря победе заявки региона в конкурсном отборе Минэкономразвития России, прошедшем в прошлом году. В рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» на 2026 год будет выделено 350 миллионов рублей. Общая стоимость работ превышает 650 миллионов рублей, при этом более 30% финансирования обеспечивают внебюджетные источники.

Территория парка займет 7 гектаров, а площадь производственных зданий составит около 6 тысяч квадратных метров. Инфраструктура будет включать четыре производственных помещения для сдачи в аренду, одно из которых оборудуют как центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием. Ожидается, что на площадке «Агни» разместятся более 20 резидентов, чей совокупный объем инвестиций достигнет 440 миллионов рублей.

Ключевой специализацией нового парка станут аэрокосмические системы и технологии, радиотехника, электротехника, электроника, а также производство медицинского оборудования. Для предоставления резидентам максимальных преференций и развития кооперационных связей бизнес-парк возводится непосредственно на территории Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина».

Юлия Швакова подчеркнула, что создание «Агни» является частью системной работы правительства региона по развитию производственной инфраструктуры для малого и среднего бизнеса. В качестве успешного примера она привела частный промышленный парк «Карандаш», уже действующий на территории ТОСЭР «Лесной» в Шиловском районе и специализирующийся на товарах для детей, школы и офиса.

В текущем году Рязанская область одержала победу еще в двух отборах Минэкономразвития России на строительство бизнес-парков «Космос» и «Рязань», что позволило привлечь дополнительно 1 миллиард рублей из федерального бюджета. Будущие резиденты парка «Космос» также смогут воспользоваться всеми преимуществами размещения в «Аэрокосмической долине».