Более 4500 рязанцев пробежали «Кросс нации»

В субботу, 26 сентября, Рязанская область присоединилась к масштабному спортивному событию страны — Всероссийскому легкоатлетическому забегу «Кросс нации». Мероприятие, организованное в рамках государственной программы «Спорт России», в этом году было приурочено к Году единства народов России и прошло при поддержке регионального проекта СпортАктиV.

Общее число участников забега в регионе превысило 4500 человек. Центральная площадка мероприятия расположилась в живописном Парке 40 лет ВЛКСМ города Сасово, где собрались как любители, так и профессиональные спортсмены. Параллельно забеги прошли и в других муниципальных образованиях области, включая Рязань, где основной локацией стал Лесопарк.

С приветственным словом к участникам в Сасово обратились министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис и глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Особую атмосферу забегу придало участие в нем известных спортсменов. Любители бежали в одном строю с мастерами спорта России международного класса по легкой атлетике — Владимиром Антманисом и уроженцем Сасовского округа Юрием Колдиным.

В Рязани участников приветствовал первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, который не ограничился официальными речами и лично преодолел дистанцию вместе со всеми участниками. Перед стартом всех присутствующих зарядила энергией зажигательная разминка.

Забег объединил представителей разных поколений. Самому юному участнику в Рязани оказалось всего 5 лет, а самыми опытными бегунами стали супруги Валентина и Александр Бирюковы.

По завершении забега каждого финишера ждала памятная медаль, а для самых удачливых была проведена праздничная лотерея.

Организаторы отметили, что «Кросс нации» стал настоящим праздником спорта, здоровья и единства для всех жителей Рязанской области.

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