Фото: https://vk.ru/minsport_62
Спорт

Более 4500 рязанцев пробежали «Кросс нации»

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В субботу, 26 сентября, Рязанская область присоединилась к масштабному спортивному событию страны — Всероссийскому легкоатлетическому забегу «Кросс нации». Мероприятие, организованное в рамках государственной программы «Спорт России», в этом году было приурочено к Году единства народов России и прошло при поддержке регионального проекта СпортАктиV.

Общее число участников забега в регионе превысило 4500 человек. Центральная площадка мероприятия расположилась в живописном Парке 40 лет ВЛКСМ города Сасово, где собрались как любители, так и профессиональные спортсмены. Параллельно забеги прошли и в других муниципальных образованиях области, включая Рязань, где основной локацией стал Лесопарк.

С приветственным словом к участникам в Сасово обратились министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис и глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.

Особую атмосферу забегу придало участие в нем известных спортсменов. Любители бежали в одном строю с мастерами спорта России международного класса по легкой атлетике — Владимиром Антманисом и уроженцем Сасовского округа Юрием Колдиным.

В Рязани участников приветствовал первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, который не ограничился официальными речами и лично преодолел дистанцию вместе со всеми участниками. Перед стартом всех присутствующих зарядила энергией зажигательная разминка.

Забег объединил представителей разных поколений. Самому юному участнику в Рязани оказалось всего 5 лет, а самыми опытными бегунами стали супруги Валентина и Александр Бирюковы.

По завершении забега каждого финишера ждала памятная медаль, а для самых удачливых была проведена праздничная лотерея.

Организаторы отметили, что «Кросс нации» стал настоящим праздником спорта, здоровья и единства для всех жителей Рязанской области.

Возрастное ограничение 0+.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Штрафы за телефон приходят с 14 камер водителям в Рязанской области
Следующая статья
Семья раскрыла жуткие детали убийства многодетного отца в Волгограде
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Новости кино и ТВ

НТВ рассказал, что будет с шоу «ВИА Суперстар!» после смерти Сергея Соседова

Сегодня в 21:20 стартует третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+) на НТВ. Пресс-служба телеканала подтвердила, что премьера состоится по изначальному плану.
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Новости России

Юрист рассказал, кто ответит за смерть Сергея Соседова

Ответственность за гибель музыкального критика Сергея Соседова может понести...
Темы
Экономика и бизнес

В Рязанской области началось строительство бизнес-парка «Агни» за 650 миллионов рублей

Ожидается, что на площадке «Агни» разместятся более 20 резидентов, чей совокупный объем инвестиций достигнет 440 миллионов рублей.
Транспорт и дороги

Штрафы за телефон приходят с 14 камер водителям в Рязанской области

Как пояснил руководитель ведомства, распознавание смартфона в руках водителя обеспечивает специальная нейросеть, которая была предварительно обучена на миллионах различных изображений.
Погода

До 19°С тепла и туман ожидаются в Рязанской области 28 сентября

Жителей и гостей Рязанской области ожидает комфортный день в понедельник, 28 сентября. В регионе сохранится переменная облачность, а существенных осадков не предвидится.
Общество

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в стране планируется индексация двух важнейших экономических показателей: прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество

Белоруссия и Армения возглавили рейтинг самых бюджетных стран для путешествий в октябре

Абсолютными лидерами рейтинга стали Белоруссия и Армения, а в число привлекательных бюджетных локаций также вошли Абхазия, Грузия, Турция и Казахстан.
Погода

Арктический холод или милость нейросетей: рязанский ученый о битве прогнозов на начало октября

Непримиримая борьба тенденций потепления и похолодания, ставшая визитной карточкой текущего года, продолжается. По словам экспертов, в начале октября Рязанскую область ждет новое арктическое вторжение.
Культура и события

Кулинарные конкурсы и грибное дефиле прошли на фестивале «Грибы с глазами» в селе Коростово

На территории фестиваля работали торговые ряды с местными деликатесами и творческие мастерские, где гости могли своими руками создать сувениры или попробовать новые виды рукоделия.
Интересное

Лунный календарь стрижек на октябрь 2026 года

Первая декада месяца пройдет под убывающей Луной и идеально подойдет для аккуратной коррекции прически, а после новолуния откроется настоящее окно возможностей для по-настоящему смелых экспериментов с внешностью.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье