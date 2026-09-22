Хет-трик Попугаева принес ХК «Рязань-ВДВ» победу над пензенским «Дизелем»

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает радовать своих болельщиков уверенной игрой на домашнем льду. В очередном матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) подопечные Владимира Гусева одержали вторую победу подряд, переиграв пензенский «Дизель» в упорной борьбе со счетом 4:3. Решающая шайба была заброшена уже в дополнительное время.

Матч выдался крайне драматичным и нестандартным по статистике. Пензенская команда владела заметным территориальным преимуществом и нанесла по воротам рязанцев 49 бросков. Однако «десантники» продемонстрировали высочайшую эффективность: всего при 14 бросках в створ они сумели забросить четыре шайбы. Главным героем встречи стал нападающий хозяев Никита Попугаев, который в одиночку оформил хет-трик, став решающим фактором успеха.

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Владимир Гусев после матча поздравил болельщиков с важными двумя очками, отметив сложность противостояния:

«Для нас это была уже третья домашняя игра, и соперник выглядел посвежее. Но мы терпеливо ждали своих моментов и старались выполнять установки. В овертайме нам помогла ошибка соперника, выход два в один и индивидуальное мастерство парней, которые хладнокровно использовали эту ситуацию».

Наставник «Дизеля» Дмитрий Шандуров, в свою очередь, отметил высокую реализацию рязанцев и проблемы своей команды в обороне, несмотря на общее преимущество в игре:

«Мы практически всю встречу владели инициативой и хорошо катались. Забить три гола нам давно не удавалось. Но соперник проявил снайперское искусство, забив четыре шайбы всего с 14 бросков. Нам не хватило голов и надежной игры на последних рубежах. Команда новая, процесс построения идет непросто, но я благодарен нашим болельщикам за веру. Мы обязательно выйдем на ожидаемый уровень».

Рязанский клуб не имеет права на расслабление. Уже завтра, 23 августа, «Рязань-ВДВ» проведет заключительный матч текущей домашней серии, приняв на своем льду саратовский «Кристалл».

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