В РГУ открыли группу для детей студентов и сотрудников

Губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с министром образования региона Ольгой Прушковской и руководством вуза открыли группу кратковременного пребывания детей для студентов и сотрудников университета. Инициатива реализована при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках проекта «Помоги маме учиться», входящего в национальный проект «Семья».

Открывая мероприятие, глава региона подчеркнул, что создание такого пространства решает сразу несколько важных задач. Студенты получают возможность беспрепятственно продолжать обучение, а сотрудники вуза — полноценно работать, зная, что их дети находятся в безопасной и комфортной среде под присмотром.

«Кроме того, студенты, которые занимаются с дошкольниками, получают важные профессиональные навыки», — отметил Павел Малков, добавив, что тема поддержки студенческих семей является одним из ключевых приоритетов для всех рязанских вузов. В качестве подтверждения этой тенденции губернатор привел статистику: только за последний год в студенческих семьях региона родилось более 150 детей.

Ректор РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Боков рассказал, что социальная политика университета направлена на создание максимально комфортных условий для профессионального роста и обучения. По его словам, в семьях студентов и работников университета в настоящее время воспитывается более 200 дошкольников, для которых новая группа станет настоящим подспорьем.

Помещение уже полностью оборудовано всем необходимым для безопасного нахождения малышей. Здесь организовано игровое пространство, предусмотрены материалы для творчества и настольные игры. Губернатор выразил надежду, что в будущем вуз продолжит развивать это направление, расширяя программу занятий и организуя дополнительные зоны для подвижных игр.