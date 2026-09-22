Строгие запреты и древние приметы на День осеннего равноденствия 23 сентября

23 сентября наступит один из самых важных астрономических рубежей года — День осеннего равноденствия. В этот момент Солнце пересекает небесный экватор, переходя из Северного полушария в Южное. На одни сутки день и ночь становятся практически равными по продолжительности (примерно по 12 часов).

Для жителей Северного полушария это официальное начало астрономической осени: световой день начнет стремительно сокращаться, а ночи станут длиннее и прохладнее. В Южном полушарии в это время, напротив, пробуждается весна. Однако помимо астрономии, этот день богат древними традициями и строгими эзотерическими правилами, нарушение которых, по поверьям, может навлечь неудачи.

Почему дата равноденствия «плавает»?

Многие замечают, что день равноденствия не привязан к одному и тому же числу. Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман объясняет это явление сочетанием астрономических и календарных факторов.

Главная причина кроется в неравенстве длины календарного года и реального периода между равноденствиями. Каждый год этот момент наступает примерно на 5 часов 49 минут позже, чем в предыдущем. За четыре года эта разница накапливается почти до полных суток, что и компенсируется введением високосного года, позволяющего календарю «догнать» астрономические реалии.

Древнерусские традиции: рябина, вода и исполнение желаний

Москвовед Петр Фролов напоминает, что в сознании наших предков этот день был неразрывно связан с рябиной. Именно после первых осенних заморозков горькие ягоды теряли свою терпкость и становились сладкими.

Ветки рябины в День равноденствия считались мощнейшим оберегом: их традиционно развешивали над входными дверями жилищ, чтобы отпугнуть нечистую силу и защитить дом от негатива.

Еще одним важным ритуалом было омовение. Считалось, что вода в этот день обладает особой целебной и очищающей силой. Умываться нужно было несколько раз, при этом мысленно или вслух загадывая самые сокровенные желания.

«Многие тогда загадывали удачно выйти замуж или исцелиться от тяжелой болезни, веря, что после омовения желание обязательно сбудется», — отмечает эксперт.

Приметы о погоде: как узнать, какой будет зима

Наши предки внимательно следили за природой 23 сентября, чтобы спрогнозировать грядущие холода. Если в этот день было ясно и тепло, это означало, что осень будет продолжительной, солнечной и мягкой, а зима не принесет суровых морозов. Сильный дождь же предвещал промозглую, снежную и долгую зиму.

Строгие запреты и советы эзотериков на 23 сентября

Эзотерик Анна Шмидт предупреждает: День равноденствия — это время подведения итогов и гармонизации, а не активных действий. Чтобы зарядиться благосклонностью высших сил на весь предстоящий год, важно соблюдать определенные правила.

Что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать:

Начинать новые дела. Любые стартапы, запуски проектов или глобальные перемены лучше отложить. Совершать крупные покупки. День должен пройти максимально размеренно и спокойно, без суеты и трат. Конфликтовать. Ссоры с друзьями, коллегами или членами семьи в этот день строго запрещены. Эзотерики уверены: негативная энергия конфликта в день равноденствия может обернуться финансовыми потерями и чередой неудач.

Что НУЖНО делать:

Проявлять гостеприимство. Лучший способ провести этот день — в кругу самых близких людей, помогая им и делясь теплом.

Лучший способ провести этот день — в кругу самых близких людей, помогая им и делясь теплом. Готовить сладкую выпечку. Аромат свежей шарлотки или пирожков с вишней, яблоком или абрикосами считается магнитом для домашнего благополучия. Он объединяет семью за одним столом.

Аромат свежей шарлотки или пирожков с вишней, яблоком или абрикосами считается магнитом для домашнего благополучия. Он объединяет семью за одним столом. Питаться просто и сытно. На обед и ужин эзотерики рекомендуют отдать предпочтение традиционным, «заземляющим» блюдам, например, мясу с картофелем.

Что будет 24 сентября?

Уже 24 сентября по народному календарю наступают Федорины вечерки. Этот день знаменует собой окончательный приход «золотой» осени и начало зазимья. В старину крестьяне в этот день ставили точку в полевых работах и переходили к подготовке запасов на зиму, собираясь на традиционные капустные вечерки и посиделки.

По материалам «Вечерней Москвы«