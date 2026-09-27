Белоруссия и Армения возглавили рейтинг самых бюджетных стран для путешествий в октябре

Сервис для планирования поездок OneTwoTrip провел масштабное исследование и выявил наиболее доступные по цене зарубежные направления для отдыха этой осенью. Абсолютными лидерами рейтинга стали Белоруссия и Армения, а в число привлекательных бюджетных локаций также вошли Абхазия, Грузия, Турция и Казахстан, сообщает ТАСС.

Согласно статистике сервиса, самым дешевым направлением признана Белоруссия. Наиболее выгодным маршрутом эксперты назвали перелет в Гомель, где авиабилет обойдется путешественнику в 9 770 рублей, а проживание в гостинице — в 8 960 рублей. Поездка в Брест потребует чуть больших затрат: 10 900 рублей за дорогу и 10 460 рублей за номер. Отдых в столице республики, Минске, будет стоить 13 680 рублей на перелет и 12 200 рублей на оплату проживания.

Привлекательные ценовые предложения аналитики обнаружили и в государствах Закавказья. Полет в армянский город Гюмри обойдется в среднем в 16 570 рублей при стоимости ночи в отеле 9 890 рублей. Дорога до Еревана оценивается в 19 620 рублей, а проживание там — в 14 370 рублей.

Любителям черноморского побережья сервис рекомендует обратить внимание на Грузию. Перелет в Батуми стоит 19 160 рублей, а ночь в гостинице — 9 900 рублей. Также в список доступных локаций попал абхазский Сухум, где размещение считается весьма демократичным и составляет 8 600 рублей в сутки при стоимости билета 16 610 рублей.

Для поклонников турецкого колорита октябрьские поездки также остаются относительно доступными. Перелет в Стамбул обойдется в 20 460 рублей при цене проживания 14 730 рублей, а билет в Анкару стоит 20 640 рублей с оплатой номера в 12 400 рублей.

Замыкает десятку самых бюджетных зарубежных направлений казахстанский Костанай. Несмотря на то что перелет туда оценивается в 21 130 рублей, город предлагает самую низкую цену на размещение среди всех проанализированных локаций — всего 5 090 рублей за ночь.