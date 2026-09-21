Фото: Рязанская епархия
Общество

В Канищево открыли мурал с изображением святителя Василия Рязанского

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

19 сентября в микрорайоне Канищево, на территории пространства «Кузница под открытым небом», состоялось торжественное открытие нового мурала, объединившего историю, творчество и духовные традиции Рязанской земли.

Масштабная настенная роспись появилась на фасаде одного из центральных тепловых пунктов РМПТС. На мурале запечатлены два ключевых символа региона: святитель Василий, епископ Рязанский, и легендарный богатырь Евпатий Коловрат. Проект был реализован по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима.

На церемонии открытия благочинный Северного округа протоиерей Вадим Базылев зачитал приветственное слово владыки. Митрополит Никодим отметил, что создание муралов становится доброй и популярной традицией, превращающей серые городские фасады в настоящую художественную галерею под открытым небом.

«Особо значимо, что на мурале мы видим образы, в которых воплотились духовное и ратное служение наших соотечественников, — говорится в обращении митрополита. — Святитель Василий являет нам образец твердости в вере, а Евпатий Коловрат — это образ рязанского защитника: крепкого, несгибаемого и мужественного. Особенно важно для подрастающего поколения видеть этот удивительный пример беззаветного служения родной земле».

По завершении официальной части протоиерей Вадим вручил благодарственные письма художникам и организаторам за их вклад в преображение города и сохранение исторической памяти.

Праздник не ограничился лишь торжественной частью. Под руководством мастеров «Рязанского кузнечного двора» гости мероприятия, включая детей от шести лет, смогли прикоснуться к древнему ремеслу. Каждый желающий выковал собственный металлический лист, который станет частью символической кроны «Железного дуба». Участники назвали событие настоящим праздником творчества, подарившим яркие эмоции и новые знания.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Воздвижение Креста Господня: главное о празднике 27 сентября
Следующая статья
Финансовые возможности октября обернутся крахом из-за ретроградного Меркурия

Популярные материалы

Общество

С 1 октября в России изменятся правила внесения наличных на карту

С октября наличные можно будет внести на свою карту через чужой банкомат. Рассказываем о лимитах, комиссиях и главном ограничении.
Политика

Раскрыта реальная численность населения Украины

Бывший премьер уверен, что советская энергосистема выдержит холода. Рассказываем, на чём строится его расчёт и что покажет отопительный сезон.
Политика

Уничтожение и возмездие: эксперты рассказали о «сверхтяжелом» ответе после атаки дронов на Москву

Андрей Колесник заявил, что после массированной атаки на Москву и область последует ответ. Эксперт Дандыкин призвал бить по логистике.
Политика

Военкор Коц предупредил о серьёзной опасности после налёта на Москву

Столичная система противовоздушной обороны отразила масштабную атаку беспилотников, а эксперт оценил причины ударов и возможные дальнейшие угрозы.
Новости России

ВСУ устроили массированную атаку на Москву в последний день выборов

Ночью в воскресенье, когда проходит финальный день выборов в...
Темы
Погода

Синоптики пообещали рязанцам теплую, но переменчивую погоду 22 сентября

В Рязанской области во вторник, 22 сентября, сохранится переменная облачность, которая в течение дня будет периодически сменяться кратковременными дождями.
Новости России

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Шулькин

20 сентября в Германии умер советский и российский актер, постановщик трюков и каскадер Дмитрий Шулькин. Ему было 85 лет.
Общество

В Рязани произошло аварийное отключение света на пяти улицах

В настоящее время на месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.
Власть и политика

Опубликованы итоги выборов в Госдуму РФ в Рязанской области

Общая явка избирателей составила 56,57%, что в абсолютных цифрах соответствует 484 075 жителям региона, принявшим участие в волеизъявлении.
Общество

Рязанские отели подключились к цифровой регистрации через мессенджер МАКС

Новый сервис позволяет пройти процедуру заселения всего за несколько минут, избавив гостей от необходимости предъявлять оригинал бумажного паспорта.
Интересное

Финансовые возможности октября обернутся крахом из-за ретроградного Меркурия

Первая половина октября — это ваше «золотое окно» для запуска новых идей и подписания выгодных сделок. Используйте энергию Марса и Юпитера.
Интересное

Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака

21 сентября звезды советуют сохранять баланс между уверенностью и скромностью, не торопиться с выводами и внимательно прислушиваться к сигналам собственного тела.
Интересное

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября для всех знаков зодиака

Не бойтесь менять курс на ходу, если того требуют обстоятельства, и помните: иногда отказ от токсичного общения приносит больше дивидендов, чем самая выгодная, но изматывающая сделка.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье