В Канищево открыли мурал с изображением святителя Василия Рязанского

19 сентября в микрорайоне Канищево, на территории пространства «Кузница под открытым небом», состоялось торжественное открытие нового мурала, объединившего историю, творчество и духовные традиции Рязанской земли.

Масштабная настенная роспись появилась на фасаде одного из центральных тепловых пунктов РМПТС. На мурале запечатлены два ключевых символа региона: святитель Василий, епископ Рязанский, и легендарный богатырь Евпатий Коловрат. Проект был реализован по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима.

На церемонии открытия благочинный Северного округа протоиерей Вадим Базылев зачитал приветственное слово владыки. Митрополит Никодим отметил, что создание муралов становится доброй и популярной традицией, превращающей серые городские фасады в настоящую художественную галерею под открытым небом.

«Особо значимо, что на мурале мы видим образы, в которых воплотились духовное и ратное служение наших соотечественников, — говорится в обращении митрополита. — Святитель Василий являет нам образец твердости в вере, а Евпатий Коловрат — это образ рязанского защитника: крепкого, несгибаемого и мужественного. Особенно важно для подрастающего поколения видеть этот удивительный пример беззаветного служения родной земле».

По завершении официальной части протоиерей Вадим вручил благодарственные письма художникам и организаторам за их вклад в преображение города и сохранение исторической памяти.

Праздник не ограничился лишь торжественной частью. Под руководством мастеров «Рязанского кузнечного двора» гости мероприятия, включая детей от шести лет, смогли прикоснуться к древнему ремеслу. Каждый желающий выковал собственный металлический лист, который станет частью символической кроны «Железного дуба». Участники назвали событие настоящим праздником творчества, подарившим яркие эмоции и новые знания.