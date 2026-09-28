В Рязани 19-летний парень задержан за обналичку для мошенников

В Рязани оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в обналичивании денег в интересах телефонных мошенников. Об этом утром в понедельник, 28 сентября, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани пресекли деятельность 19-летнего местного жителя, связанную с неправомерным оборотом средств платежей по заданию дистанционных мошенников.

Ранее полицейские получили оперативную информацию, что неработающий и неучащийся рязанец подыскал себе заработок, который заключался в участии в подозрительных финансовых операциях. Полицейские задержали молодого человека. В ходе разбирательства выяснилось, что дроппер регулярно получал от неизвестных на свой банковский счет переводы, обналичивал в терминалах денежные средства и передавал их из рук в руки курьерам.

Установлено, что в августе текущего года злоумышленнику поступило для «обнала» не менее четырех переводов в суммах от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом эти транзакции были встроены в схему хищения денег у обманутых граждан.

Характерно, что рязанец, согласившись оказывать неизвестным такие услуги, вполне осознавал противоправный характер своих действий. В частности, встречи с курьерами, забиравшими деньги, проходили в укромных метах с соблюдением мер конспирации.

В отношении злоумышленника следователем ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Устанавливаются все обстоятельства совершенных деяний.