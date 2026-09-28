Фото pixabay.com
Новости России

На Кунцевском кладбище появился памятник Тиграну Кеосаяну, но его прах до сих пор хранится в спальне жены

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

На Кунцевском кладбище появился памятник Тиграну Кеосаяну. Монумент установили к первой годовщине ухода режиссёра и телеведущего. 26 сентября исполнился ровно год со дня его смерти. Как пишет издание СтарХит, там, где сейчас стоит памятник Кеосаяну, он не погребён. Его прах продолжает находиться в спальне у его жены, известной журналистки Маргариты Симоньян.

Каким получился памятник

Памятник представляет собой режиссёрское кресло. На спинку словно небрежно наброшена куртка. На сиденье лежит сценарий картины Кеосаяна «Бессмертные».

Монумент установили рядом с захоронением, где покоятся близкие Тиграна Эдмондовича. Это его отец, режиссёр Эдмонд Кеосаян, и брат Давид.

Где хранится прах режиссёра

Прах самого Тиграна Кеосаяна пока остаётся дома у Маргариты Симоньян. В годовщину смерти мужа журналистка призналась: за прошедший год появилось сразу несколько атрибутов, которые она может назвать «памятниками».

«За это время, пока нет его тела, как и положено, мы поставили памятник, точнее, три памятника, — поделилась Симоньян. — Один памятник — на кладбище, где Эдмон Гарегинович похоронен, Давид. Рядом мы поставили памятник Тиграну. Но там нет тела Тиграна, потому что его прах хранится на моей прикроватной тумбочке в синей вазе».

Премия имени Тиграна Кеосаяна

Второй памятник — это премия имени Тиграна. Её открыли в этом году.

Премия выдаётся людям, которые, жертвуя собой, бескорыстно спасли кого-то другого с большим риском для себя. Уже 30 человек получили эту премию — миллион рублей от Тиграна.

«Кто бросился в ледяную воду спасать тонущего ребёнка, кто побежал в пожар под горящие палки и вытащил людей, — объяснила Симоньян. — Вот таким людям. Я уверена, что Тигран очень доволен, что его имя увековечено ещё и так».

Третий памятник — книга

В начале сентября вышла книга Маргариты «Непервая любовь: исповедь горя и радости». В годовщину ухода супруга Симоньян собрала родных и близких Кеосаяна. Она прочитала им отрывки из произведения.

Несмотря на боль потери, она старается с благодарностью вспоминать годы, проведённые с любимым человеком.

«Каждый раз, когда я плачу от этой потери, я думаю о том, что ведь всё-таки было, — говорила она. — Много у кого не было. А у нас было. Я буду всегда за это благодарна Господу — за то, что удалось вот это невероятное испытать и в этом жить, и завести семью, и родить троих детей».

Как ушёл из жизни Тигран Кеосаян

Напомним, Тигран Кеосаян ушёл из жизни в ночь на 26 сентября 2025 года. Ему было 59 лет.

В конце декабря 2024-го режиссёр оказался в больнице в критическом состоянии. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. О тяжёлом состоянии мужа Симоньян сообщила в январе. Кеосаян так и не пришёл в сознание.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Рязани 19-летний парень задержан за обналичку для мошенников
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Новости России

Очевидец обратил внимание на странную деталь в гибели Соседова

Организатор конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026»...
Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Новости кино и ТВ

НТВ рассказал, что будет с шоу «ВИА Суперстар!» после смерти Сергея Соседова

Сегодня в 21:20 стартует третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+) на НТВ. Пресс-служба телеканала подтвердила, что премьера состоится по изначальному плану.
Новости России

Певец Юлиан рассказал о несостыковках в деле о смерти Соседова

В деле о смерти музыкального критика Сергея Соседова немало...
Темы
Интересное

К этому пророчеству астролога Драган прислушался Запад: главный ужас придётся на 2029-й

Пророчество Драган испугало Запад. 2029-й — год краха США. Экономический кризис, катастрофы и смена лидеров. А что Россия?
Интересное

Джуна указывала на 20-е годы XXI века как на страшное время. Легендарное пророчество сбывается

Джуна предупреждала: 20-е годы станут временем испытаний. Дефицит, давление Запада и особая миссия России. Кое-что уже сбылось.
Интересное

Адские дни октября: астролог назвала даты, когда будет тяжело

Астролог предупредила о тяжёлых днях октября. Ревность, агрессия и финансовые потери. Какие даты опасны и кому особенно не повезёт..
Интересное

Жириновский, Ванга и индийский пророк Ананд предсказали на осень 2026-го одно и то же

Три провидца говорят об одном и том же. Осень 2026 года станет переломной.
Интересное

Жириновский выл волком, а Соловьёв смеялся. Озвученное на ТВ пророчество начало сбываться

В 2021 году Жириновский завыл волком в эфире Соловьёва. Все смеялись. Теперь этот фрагмент вспоминают в другом контексте.
Интересное

27 сентября нельзя мясо и рыбу: православный праздник со строгим постом выпадает на воскресенье

Поститесь, не ходите в лес и не начинайте новые дела. Главные церковные и народные традиции Воздвижение Креста Господня.
Интересное

Страшные приметы на октябрь 2026-го: гром — к покойнику, кровавая луна — к войне

Эти приметы сулят беды, несчастья и катаклизмы. Когда готовиться к беде и стоит ли верить народным поверьям?
Культура и события

Рязань примет масштабный фестиваль артистов эстрады «Россия – Транзит 2026»: даты и известные члены жюри

Масштабный фестиваль, который открывает двери для артистов со всей страны, приезжает в октябре в Рязань.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье