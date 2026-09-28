На Кунцевском кладбище появился памятник Тиграну Кеосаяну, но его прах до сих пор хранится в спальне жены

На Кунцевском кладбище появился памятник Тиграну Кеосаяну. Монумент установили к первой годовщине ухода режиссёра и телеведущего. 26 сентября исполнился ровно год со дня его смерти. Как пишет издание СтарХит, там, где сейчас стоит памятник Кеосаяну, он не погребён. Его прах продолжает находиться в спальне у его жены, известной журналистки Маргариты Симоньян.

Каким получился памятник

Памятник представляет собой режиссёрское кресло. На спинку словно небрежно наброшена куртка. На сиденье лежит сценарий картины Кеосаяна «Бессмертные».

Монумент установили рядом с захоронением, где покоятся близкие Тиграна Эдмондовича. Это его отец, режиссёр Эдмонд Кеосаян, и брат Давид.

Где хранится прах режиссёра

Прах самого Тиграна Кеосаяна пока остаётся дома у Маргариты Симоньян. В годовщину смерти мужа журналистка призналась: за прошедший год появилось сразу несколько атрибутов, которые она может назвать «памятниками».

«За это время, пока нет его тела, как и положено, мы поставили памятник, точнее, три памятника, — поделилась Симоньян. — Один памятник — на кладбище, где Эдмон Гарегинович похоронен, Давид. Рядом мы поставили памятник Тиграну. Но там нет тела Тиграна, потому что его прах хранится на моей прикроватной тумбочке в синей вазе».

Премия имени Тиграна Кеосаяна

Второй памятник — это премия имени Тиграна. Её открыли в этом году.

Премия выдаётся людям, которые, жертвуя собой, бескорыстно спасли кого-то другого с большим риском для себя. Уже 30 человек получили эту премию — миллион рублей от Тиграна.

«Кто бросился в ледяную воду спасать тонущего ребёнка, кто побежал в пожар под горящие палки и вытащил людей, — объяснила Симоньян. — Вот таким людям. Я уверена, что Тигран очень доволен, что его имя увековечено ещё и так».

Третий памятник — книга

В начале сентября вышла книга Маргариты «Непервая любовь: исповедь горя и радости». В годовщину ухода супруга Симоньян собрала родных и близких Кеосаяна. Она прочитала им отрывки из произведения.

Несмотря на боль потери, она старается с благодарностью вспоминать годы, проведённые с любимым человеком.

«Каждый раз, когда я плачу от этой потери, я думаю о том, что ведь всё-таки было, — говорила она. — Много у кого не было. А у нас было. Я буду всегда за это благодарна Господу — за то, что удалось вот это невероятное испытать и в этом жить, и завести семью, и родить троих детей».

Как ушёл из жизни Тигран Кеосаян

Напомним, Тигран Кеосаян ушёл из жизни в ночь на 26 сентября 2025 года. Ему было 59 лет.

В конце декабря 2024-го режиссёр оказался в больнице в критическом состоянии. Он пережил клиническую смерть и впал в кому. О тяжёлом состоянии мужа Симоньян сообщила в январе. Кеосаян так и не пришёл в сознание.