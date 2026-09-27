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Сатанинские дни октября: астролог назвала даты, когда будет тяжело

Валерия Мединская
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Октябрь — месяц, когда небесные тела будто сговорились устроить нечто грандиозное. Сатурн задумал проверку на прочность, Венера передаёт привет из прошлого, марс подталкивает к решительным действиям. Какой планете поддаться каждому знаку зодиака?

Астролог Виктория Лим рассказала журналистам Пятого канала, кому октябрь принесёт удачу, у кого разбудит интуицию, а для кого станет переломным.

Общий прогноз на октябрь

В октябре грядёт настоящая драма. На небе будет мощная конфигурация: Венера и Меркурий в Скорпионе на её вершине. А также Марс и Плутон. Энергетика первой половины октября будет ощущаться как кипящая лава внутри вулкана.

Ожидается повышенный уровень агрессии в обществе. Отношения будут полны драматизма, ревности и страсти.

«Учитывая, что Венера ещё и ретроградная, в сложившихся парах могут вспоминаться старые обиды и ошибки прошлого, — отметила астролог. — Людям может неосознанно хотеться провоцировать и манипулировать партнёром. Также можно ожидать возвращения бывших партнёров и знакомых».

Для сферы отношений большая часть октября — период кризиса и трансформации. К концу месяца всё придёт к компромиссам и новым договорённостям.

В сфере финансов проснётся жажда обогащения. Может потянуть на рискованные операции. У многих изменится подход к заработку и тратам. Могут обостриться проблемы в банковской сфере.

Вторая половина октября будет спокойнее. Отношения и финансы придут в баланс к 25 октября.

«А вот в общении и документах придётся исправлять ошибки, начиная с 24-го числа, когда Меркурий перейдёт в ретроградное движение», — подчеркнула эксперт.

На ретроградной Венере лучше не совершать кардинальных изменений во внешности. Высок шанс, что результат процедур разонравится и его придётся переделывать. То же касается крупных покупок и обновления гардероба.

Овен

У Овнов напряжение затронет романтические отношения. А также темы денег, кредитов и финансовых обязательств.

Если Овны решат погрузиться в новую любовную авантюру, стоит учитывать: такая история окажется недолговечной.

Особое внимание — финансовым решениям. Кредитные операции, вложения в чужие проекты и траты на азартные игры потребуют максимальной осторожности.

Телец

В октябре у Тельцов наиболее чувствительной станет сфера отношений и партнёрства. Возможны усиление ревности, конфликты, взаимные претензии и попытки манипулировать друг другом.

Отношения Тельцов могут проходить через драматичный этап. К концу месяца напряжение начнёт снижаться. Тельцы почувствуют больше спокойствия.

Также возможны непростые ситуации на работе и дома. Влияние планет затрагивает сразу несколько жизненных сфер.

Близнецы

У Близнецов под ударом окажутся работа, отношения с коллегами, здоровье и вопросы, связанные с домашними животными.

Вероятны рабочие конфликты. Необходимость разбираться с накопившимися задачами и авралами. Это может привести к большему количеству поездок и решению вопросов с документами.

В конце месяца Близнецам предстоит завершить незаконченные дела и вернуться к исправлению прошлых ошибок.

Рак

У Раков станут более актуальными вопросы покупок. Финансовых вложений в детей или собственные проекты.

Возможно желание оформить кредит или воспользоваться чужими ресурсами для важных приобретений.

Атмосфера дома может быть напряжённой. Но ближе к концу месяца появится больше гармонии и взаимопонимания.

Лев
У Львов может возникнуть напряжение в домашней атмосфере. Или произойти неожиданные события внутри семьи.

Эти обстоятельства способны повлиять на отношения с партнёром. Или потребуют от Львов самостоятельно разбираться с возникшими сложностями.

Дева

У Дев напряжение октября может проявиться через поездки, обучение или отношения с братьями и сёстрами.

Особенно внимательными стоит быть во время дальних рабочих командировок. Лучше избегать конфликтов с коллегами и попутчиками.

Весы

Весы могут почувствовать давление или ограничения в отношениях. Особенно со стороны партнёра.

Также возможны изменения в сфере личных финансов и ресурсов.

Как и Овнам, Весам стоит тщательно проверять решения, связанные с рискованными покупками, инвестициями и вложениями.

Скорпион

Скорпионы могут ощутить влияние этого периода особенно сильно. Преимущественно те, кто родился в первой декаде знака.

Противостояние между карьерой и семьёй может привести к претензиям и недовольству. Кроме того, Скорпионов могут беспокоить вопросы внешности и красоты.

Если планируются серьёзные косметологические или хирургические процедуры, лучше их отложить. Результаты процедур во время ретроградной Венеры часто требуют коррекции.

Стрелец

У Стрельцов напряжение может затронуть темы заграницы, общения с иностранцами и путешествий.

В этих сферах возможны сложности. От неожиданных финансовых потерь до проблем с документами.

Козерог

У Козерогов изменения в октябре могут затронуть сферу друзей и единомышленников.

Возможно, придут предложения о совместных проектах или инвестициях.

Важно сохранять реалистичный взгляд на ситуацию. Внимательно оценивать риски и заранее обсуждать все договорённости с партнёрами.

Водолей

У Водолеев необходимость перемен и более жёстких переговоров может проявиться в работе и во взаимодействии с руководством.

Также вероятны сложности в деловом партнёрстве. В этот период нузно сохранять дипломатию и искать точки соприкосновения.

Рыбы

У Рыб усиление конфликтной ситуации может произойти за границей или во время рабочих командировок.

Также могут возникнуть вопросы, требующие решения в юридической и правовой сферах.

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