Владимир Жириновский при жизни часто говорил о будущем в необычной форме. Его слова воспринимали скорее как часть политического шоу. Но спустя годы некоторые прогнозы стали вспоминать в связи с реальными событиями. Особенно неожиданно выглядит история с его знаменитым воем в эфире Владимира Соловьёва, обратили внимание журналисты издания «Царьград».

Вой в прямом эфире

Эпизод произошёл 28 марта 2021 года в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Жириновский рассуждал о возможной Третьей мировой войне. Он предложил необычный способ определить, кто в таком случае окажется сильнее.

По словам политика, если мир подойдёт к последней черте, президентам России, США и Китая следовало бы завыть по-волчьи. После этого Жириновский действительно приложил руку к губам и продемонстрировал в студии протяжный вой.

«Чей вой будет ярче, звонче, тот и победит», — заявил он.

Слова прозвучали настолько неожиданно, что участники программы начали смеяться. Сам Соловьёв воспринял выступление политика как шутку.

Теперь этот старый фрагмент периодически появляется в соцсетях в другом контексте. Зрители сопоставляют интонацию Жириновского с сигналами воздушной тревоги. Они звучат во время сообщений об угрозе ракетных или беспилотных атак.

Почему Жириновского стали называть провидцем

Интерес к политическим прогнозам Жириновского возник задолго до истории с воем. Политик десятилетиями делал заявления о будущем России, США, Украины и других стран. Часть его высказываний была настолько категоричной, что после произошедших событий их стали сопоставлять с реальностью.

Один из самых известных примеров связан с Бараком Обамой. В 2004 году Жириновский заявил, что среди будущих американских президентов будет темнокожий политик. В 2008 году Обама действительно стал первым чернокожим президентом США.

Ещё раньше Жириновский говорил о будущем Крыма. В 2008 году он публично рассуждал о возможности его возвращения под российский флаг. А в марте 2014 года открыто выступал за воссоединение полуострова с Россией.

Отдельно вспоминают прогноз о Дональде Трампе. Перед выборами 2016 года Жириновский публично поддерживал версию о его победе. Слова лидера ЛДПР ярким примером «сбывшегося предсказания».

Что говорил о 2022 годе

Особенно широко после начала СВО в феврале 2022 года стали распространяться кадры выступления Жириновского в Госдуме. В декабре 2021 года он говорил, что 2022-й не будет мирным. И называл 22 февраля как дату, когда, по его словам, станет понятно, что начинается новая политика.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Это на два дня позже названной Жириновским даты. Именно это расхождение обычно остаётся за скобками в публикациях о его «точном прогнозе». Хотя сам факт того, что политик заранее говорил о немирном 2022 годе и называл конкретную дату, зафиксирован на видео.

Прогноз или предсказание

Важно понимать разницу между прогнозом и предсказанием. Жириновский был профессиональным политиком. Он десятилетиями наблюдал за международной политикой. Поэтому некоторые его заявления могли быть политическими оценками и предположениями. А не мистическим знанием будущего.

Тем не менее интерес к его словам не угасает. Каждый раз, когда происходит что-то значимое, пользователи ищут в архивах его выступления. И иногда находят удивительные совпадения.