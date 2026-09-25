27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня. Это один из двенадцати главных праздников церковного года. В этот день вспоминают, как в IV веке в Иерусалиме нашли Крест, на котором распяли Христа. Святыню подняли, то есть «воздвигли» над толпой, чтобы её увидели все. Отсюда и пошло название праздника.

Дата праздника не меняется. Воздвижение всегда отмечают 27 сентября по новому стилю — 14 сентября по старому. В этот день положен строгий пост. И даже если дата выпадает на воскресенье, послаблений в еде не допускается.

Почему в Воздвижение постятся

Пост связан со смыслом праздника. Церковь вспоминает не только обретение Креста, она вспоминает крестные страдания и смерть Христа. Радость от найденной святыни неотделима от великой скорби, которая с ней связана. Поэтому праздник отмечают не застольем, а воздержанием и молитвой.

В праздник не употребляют мясо, яйца, рыбу и молочные продукты. Пищу можно приправлять растительным маслом.

Но смысл православного поста не сводится только к ограничениям в питании. Для верующего это часть значимая часть духовной жизни, которая связан в первую очередь с усилением молитвы и воздержанием от утех.

Что означает слово «воздвижение»

Слово «воздвижение» можно перефразировать как поднятие вверх. Название связано с особой церемонией, которая совершалась после обретения Креста в Иерусалиме.

По словам протоиерея Дмитрия Курдюкова, после обретения Креста праздник стали отмечать особенно торжественно. Поклониться святыне собиралось огромное количество людей.

Как был обретён Крест

Обретение Креста относят к IV веку. По церковному преданию, поиски организовал император Константин. В Иерусалим отправилась его мать, царица Елена.

К тому времени от событий Голгофы прошло почти три столетия. Иерусалим неоднократно разрушался и перестраивался. Место распятия Христа было скрыто под более поздними сооружениями.

Елене указали место, где, как считалось, находилась Голгофа. Во время раскопок там обнаружили три креста. Тот, на котором распяли Христа, и два креста разбойников. Событие относят к 326 году.

Оставалось понять, какой из трёх крестов — Крест Спасителя. Рядом нашли табличку с надписью по приказу Понтия Пилата. Но надпись была отделена от креста. Этого признака оказалось недостаточно.

Тогда три креста поочерёдно приложили к телу умершего человека. После прикосновения к одному из них умерший ожил. Этот крест признали Крестом Христовым.

После обретения святыни над местом распятия и Воскресения началось строительство величественного храма. Крест стал одной из главных святынь христианского Иерусалима. А торжественное поднятие Креста перед народом со временем стало важной частью празднования.

В церковном календаре праздник напоминает не только об обретении Креста. С VII века в этот день вспоминают возвращение Животворящего Креста из персидского плена. Византийский император Ираклий вернул святыню в Иерусалим в 629 году.

Как проходит богослужение

Торжественное богослужение начинается накануне вечером. Во время всенощного бдения Крест выносят на середину храма. Там он остаётся для поклонения верующих.

Главная особенность праздника — вынос Креста во время пения хором великого славословия. И общее поклонение Кресту. Звучит песнопение: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим». Полный чин Воздвижения совершается не во всех храмах. Как правило, в соборных. Там, где он не совершается, проводится вынос Креста. Крест остаётся на аналое до дня отдания праздника — 4 октября.

В день Воздвижения совершается Божественная литургия. Верующие приходят в храм, чтобы поклониться Кресту и помолиться. Накануне православные усердно готовятся к причастию, чтобы принять его именно в праздничный день.

Народные традиции на Руси

На Руси Воздвижение приходилось на время, когда полевые работы заканчивались. В деревнях готовились к зиме.

В народном календаре этот день называли Сдвижением, Ставровым днём, Третьими Осенинами, Капустником. Название объясняли по-своему. Считалось, что «лето к зиме сдвигается», птицы улетают на юг,звери и насекомые уходят на зимовку.

С Воздвижения в деревнях начинали рубить капусту и заготавливать её на зиму. Этим занималась вся семья. Молодёжь устраивала «капустники» — вечерние посиделки с песнями и угощением.

Народные приметы и запреты 27 сентября

В народной культуре с Воздвижением связывали различные приметы и запреты. Считалось, что в этот день не стоит ходить в лес. Змеи и другие животные готовятся к зимовке. Встреча с ними опасна.

Не стоит начинать новые дела. Задуманное в этот день не будет иметь продолжения.

По погоде судили о будущей зиме. Северный ветер на Воздвижение предвещал тёплое лето. Перелётные птицы, улетевшие до праздника, — к ранней и холодной зиме. Летящие медленно и с курлыканьем журавли — к тёплой осени.

Но эти представления относятся к народной традиции и суевериям. Их не следует смешивать с церковным содержанием праздника. Оно связано с Крестом Христовым, богослужением, молитвой и постом.