Фильмы и сериалы, о которых сейчас говорят: что посмотреть этой осенью

Когда за окном дождь, особенно приятно остаться дома и включить что-нибудь интересное. Тем более если новый сериал уже обсуждают в соцсетях и рабочих чатах. Собрали пять новинок и рейтинговых лент, которые сейчас на слуху и которые стоит добавить в список для вечернего просмотра.

А в конце расскажем, как с выгодой смотреть эти новинки на всех нужных платформах. Спойлер: для этого уже придумали MiXX — она стоит примерно как доступ к одному онлайн-кинотеатру, но внутри сразу пять, а еще Rutube без рекламы.

«Холод» — криминальная драма с Любовью Аксеновой и Петром Федоровым (18+)

Женя оказывается в колонии за преступление, которого не совершала. Там она знакомится с опытной заключенной Яной, которая помогает ей подготовиться к побегу. Так начинается история о мести, свободе и попытке заново собрать свою жизнь.

Где смотреть: START, Wink и «КИОН».

«Чудо» — Ида Галич в роли блогера-коуча (18+)

Ида Галич играет популярного блогера и коуча Мию, которая обещает людям исполнение желаний. Вот только у каждого чуда оказывается своя цена — и героям предстоит решить, насколько далеко они готовы зайти ради мечты.

Где смотреть: «Кинопоиск».

«Твое сердце будет разбито» — история первой любви (16+)

Полина приходит в новую школу и сталкивается с травлей. Чтобы дать отпор обидчикам, она заключает сделку с местным хулиганом: он изображает ее парня, а она выполняет его условия. Но постепенно эта игра начинает становиться слишком похожей на настоящие чувства.

Где смотреть: «Кинопоиск», START, PREMIER, «КИОН», Wink.

«Трудно быть богом» — Стругацкие, Сергей Безруков и фантастический мир (18+)

Экранизация романа братьев Стругацких переносит зрителя в далекое будущее. Земляне наблюдают за развитием других цивилизаций, а один из них под видом местного аристократа отправляется на планету Арканар. Главную роль исполняет Сергей Безруков.

Где смотреть: Wink.

«Ландыши» — сериал с высоким рейтингом (18+)

Избалованная наследница Катя неожиданно оказывается далеко от привычной жизни и выходит замуж за молодого военного Лешу. Дальше начинается история о двух совершенно разных людях, которым приходится уживаться друг с другом — и постепенно узнавать себя с новой стороны.

Сериал уже собрал большую аудиторию: на «Кинопоиске» у «Ландышей» рейтинг 8,2 на основе более миллиона оценок.

Где смотреть: «Кинопоиск» и Wink.

Кино на осень — в одной подписке

Подписку MiXX разработали в T2, но пользоваться ей могут абоненты всех операторов. Есть три варианта — от базового до максимального, стоимость начинается от 449 рублей в месяц, также предусмотрен бесплатный пробный период.

В версии Max доступны пять онлайн-кинотеатров — Wink, PREMIER, «Кинопоиск», «КИОН» и START. Кроме кино и сериалов, подписка объединяет музыку и книги, Rutube без рекламы, доступ к нейросетям, бесплатный старт на электросамокатах и специальные предложения для шопинга. Эксперты агентства Frank RG назвали MiXX лучшей по наполнению.

«Для нас важно быть не просто оператором связи, а компанией, которая поддерживает интересы людей и помогает им решать повседневные задачи. Поэтому мы объединяем в MiXX кино, музыку, книги, шопинг и другие востребованные сервисы. При этом пользователи могут смотреть часть контента даже во время ограничений мобильного интернета: ″Кинопоиск″, Wink и ″КИОН″ входят в ″белый список″», — говорит директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов.