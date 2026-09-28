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Джуна указывала на 20-е годы XXI века как на страшное время. Легендарное пророчество сбывается

Валерия Мединская
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Джуна Давиташвили — человек, вокруг которого тайна сгущалась с самого рождения. Точная дата её появления на свет неизвестна, называют то 1935-й, то 1949 год. Настоящее имя тоже пряталось за псевдонимом. При рождении её назвали Евгенией.

Как проявился дар Джуны

Необычные способности проявились ещё в детстве. Девочка будто видела людей насквозь, безошибочно определяла болезни и знала, как их лечить. Первым пациентом стал отец. Дочь вылечила его от радикулита.

Слава к уникальной женщине пришла в 1980-м. Слухи о чудо-целительнице дошли до Москвы. Высокопоставленный чиновник тайно пригласил её полечить тяжелобольную жену, и это помогло. Вскоре Джуна получила должность врача в ведомственной поликлинике.

В 80-е она стала самым известным экстрасенсом СССР. Среди её клиентов называют Владимира Высоцкого, Игоря Талькова, Марчелло Мастроянни и Роберта Де Ниро. Есть информация, что к её услугам обращался и Леонид Брежнев. Способности целительницы изучали в специальной научной лаборатории. Эксперты пришли к выводу: особая энергетика у неё действительно есть.

Но целительство — лишь часть её наследия. Куда большую известность получил другой дар. Способность предсказывать судьбу целых стран. Одно из пророчеств, которое сбывается прямо сейчас, вспомнили журналисты РИА Новости.

Что Джуна говорила о России

Джуна не раз говорила: Россию ждёт непростой экономический период. Что-то похожее на советский дефицит, а виноваты в этом будут внешние силы.

«Им сильная Россия не нужна, они её как огня боятся. И сделают всё, чтобы ослабить», — объясняла она.

Тяжелее всего придётся новым богачам, тем из них, «кто привык грести». Простые люди всё переживут, потому что «верят в страну».

Самого страшного удастся избежать. Власти проведут реформы, которые нейтрализуют внешнее давление. Голода не будет — в этом она была уверена абсолютно.

Пик напряжённого периода, по расчётам Джуны, пришёлся на первую половину 20-х годов. Но трудные времена не всегда плохи.

 «Это время нового, а новое рождается в муках. Это возможность стать сильнее», — говорила она.

Россия напомнит о себе

России придётся всерьёз отстаивать свои интересы. Возможно, даже силой.

«Будет и такое, что со страной заговорят в повелительном тоне. Будут помыкать. Забудут, что этого делать нельзя. Но Россия напомнит», — предупреждала ясновидящая.

До большой мировой войны дело не дойдёт при условии, что Россия будет помнить о своей особой миссии.

«Мы призваны для этого. Это наша миссия на планете», — объясняла она.

Отдельно она предупреждала о соседях. Те попытаются ослабить страну.

«Постараются умалить нас. Но мы ещё больше станем», — уверяла Джуна.

Отношения с США и Западом

Про отношения с США она высказывалась неоднозначно. С одной стороны — «они не наши, не по пути нам с ними». С другой — признавала: мощь двух держав слишком велика. Им придётся искать способ сосуществовать в мире.

В последних пророчествах она говорила о новом витке противостояния. Он растянется на несколько лет. Джуна называла это «войной без крови, но жизни лишатся многие».

Сломить Россию у Запада не получится. А отношения с Америкой со временем потеплеют.

«Если никто мешать не будет, они найдут общий язык», — говорила она.

«Всё, что принадлежало нам, к нам вернётся»

Среди тех, кто был близко знаком с Джуной, бытует фраза, которую вспоминают чаще других.

«Всё, что принадлежало нам, к нам вернётся».

Представители шоу-бизнеса, знавшие целительницу лично, говорят: она произносила эти слова постоянно. Как рефрен, к которому возвращалась в разговорах о будущем России.

Стержнем всех её пророчеств оставалась идея кармической ответственности.

«Настанет время, когда придётся платить по счетам. Карма настигнет каждого», — предупреждала Джуна.

Но итог, по её убеждению, будет положительным. России суждено восстановить былое величие. Вспомнить, кто она есть и к чему призвана.

«Величие куётся тяжело. Но только так и может быть в России. Большая страна играет по-крупному».

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