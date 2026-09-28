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Политика

Медведчук: Европу готовят к войне с Россией по сценарию Украины

Алексей Самохин
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Европу готовят к конфликту с Россией по украинскому сценарию, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной Киевом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом политик написал в статье, опубликованной на сайте движения.

По словам Медведчука, ключевую роль в милитаризации европейских стран играет НАТО. Он заявил, что подготовка Европы к возможному конфликту с Россией напоминает процесс, который ранее происходил на Украине.

«Европу готовят к войне с Россией, и хорошо виден украинский сценарий этой подготовки», — написал Медведчук.

Политик считает, что Украину ранее последовательно приближали к НАТО, несмотря на внутренние проблемы страны. Западные государства закрывали глаза на коррупцию и другие проблемы ради движения Киева в сторону альянса.

Медведчук заявил, что теперь европейские страны продолжают втягивать в конфликт, несмотря на изменившееся отношение к перспективам членства Украины в НАТО. При этом он подверг критике сам альянс, заявив о его ограниченной роли в конфликте на Ближнем Востоке.

Отдельно политик связал украинский конфликт с экономическими проблемами Евросоюза. По его мнению, ситуация вокруг Украины используется для прикрытия коррупционных схем в Европе.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не угрожает европейским государствам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не представляет угрозы для стран Европы.

Россия при этом критикует расширение военной активности НАТО у своих западных границ. В альянсе такие меры называют сдерживанием России. В Москве заявляли, что будут учитывать действия НАТО, которые могут представлять угрозу российским интересам.

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