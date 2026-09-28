Спорт

Спиннинговый рыбатлон пройдет в Рязани 4 октября

Алексей Самохин
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В воскресенье, 4 октября, с 13:00 в Рязани пройдет ежегодный чемпионат по спиннинговому рыбатлону. Забег за рыбой пройдет на Рюминском пруду на пирсах прямо у стадиона ЦСК. На этом водоеме часто проводятся поплавочные и зимние рыбатлоны, а вот спиннинговый состоится впервые. Регистрация участников идет на сайте https://www.rybatlon.ru/

Как всегда в рыбатлоне, участие – бесплатное, призов – очень много: от эхолота и уховарки до яндекс-станции Миди и умных часов. К участию приглашаются все желающие, независимо от возраста, пола и рыболовно-беговых способностей. Для женщин и детей до 12 лет проводятся отдельные церемонии награждения с призами. 

Правила в спиннинговом рыбатлоне прежние и простые – после масс-старта со спиннингом в руках за 2 часа нужно пробежать 3 круга по 1 км и поймать две любые рыбы. Причем, в зачет идет не только хищник, но и та же плотва, которой в Рюминском пруду предостаточно. Каждому участнику на регистрации на месте выдается 0,5 л артезианской воды «Утренняя звезда».

Расписание рязанского спиннингового рыбатлона-2026:

13:00 – регистрация участников, выдача стартовых номеров

14:00 – старт

16:00 – завершение ловли 

16:05 – штрафной круг

16:30 – награждение.

Возрастное ограничение: 0+.

Генеральный партнер – Жилой Комплекс «ОКСКАЯ СТРЕЛКА» от ГК «Зеленый сад-Наш дом».

Главные партнеры – аптечная сеть «АПТЕКА ФАРМА», питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», магазин «ОХОТАКТИВ» в «Барсе» на Московском.

Полиграфическая поддержка и дизайн – типография «АРТ-ПРОЦЕСС».

Официальные партнёры – «ПИЦЦА ЛИСИЦА», «ПРАКТИК НЦ», рыболовный магазин «ОК-62», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», приманки «BOMBER BAITS», магазин «ICITY», компания «ЗДЕСЬ КВАДРИКИ», ветеринарная клиника «ВЕТТОЧКА».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 ИНФО», «АВТОРАДИО» в Рязани-102.0 FM, телеканал ТКР, новостной портал «TOP-24-Рязань», телеканал «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ», телеканал «ОХОТА И РЫБАЛКА».

  Соревнования проходят при поддержке Министерства физической культуры и спорта Рязанской области в рамках федеральной программы «Спорт России».

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