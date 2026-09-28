Светлана Драган — один из самых популярных астрологов России. Её часто приглашают в студии федеральных телеканалов. О каких глобальных переменах она говорит? Почему этот год так важен и на какие придутся глобальные потрясения и долгожданное избавление? О важном пророчестве астролога, которое нельзя забывать, напомнили журналисты РИА Новости.

Как Драган пришла в астрологию

Путь в «учение о звёздах» начался у Светланы ещё в молодости. Тогда большой популярностью пользовались Анатолий Кашпировский, Аллан Чумак и Джуна.

Считается, что Драган предсказала пандемию коронавируса за несколько лет до её начала. Она отметила, что страшные события придутся на начало года. Также упомянула о финансовом кризисе и глобальных мировых потрясениях.

Июль — начало новой реальности

Светлана Драган утверждает: июль в России — это начало новой реальности. Она коснётся информационной среды, вопросов культуры, искусства и политической жизни страны.

Старт важным мировым изменениям, по её словам, был дан в 20-х числах июля.

«Начнётся борьба за единоличное лидерство в мире, — говорит она. — Мы увидим острую борьбу с взрывоопасной драматичностью».

Август и перестройка отношений

С августа начнут происходит события, которые будут носить судьбоносный характер. Они связаны с перестройкой отношений с международными партнёрами.

Изменения затронут не только Россию, но и весь глобальный мир. Особенно США.

«В какой-то момент покажется, что Америка вся такая сильная, — говорит астролог. — Но уже сейчас запущены процессы перезапуска руководства и во многих других сферах».

Что ждёт Америку

Сложными для Америки Драган называет ноябрь и декабрь. По её словам, в декабре Америка окажется под прицелом очень серьёзных катастрофических событий. Они могут быть связаны с природой и технологиями.

Запустится развал системы, все будут искать, как лучше выйти из ситуации сухим из воды.

Идеи Трампа будут поддерживать всё меньше. В какой-то момент даже может показаться, что Вэнс придёт на смену политику. Но это будет всего лишь иллюзия.

«Прежняя Америка уходит в прошлое», — утверждает Драган.

Крах Америки уже предсказан

Астролог не стесняется в выражениях. Крах Америки, по её словам, уже просчитан. Она даже назвала даты.