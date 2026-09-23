В Рязани эвакуировали 50 человек при пожаре в многоквартирном доме

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали семь очагов возгорания.

Наиболее крупное происшествие произошло утром 22 сентября. В 07:50 в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в многоквартирном жилом доме на улице Энгельса в Рязани. На место оперативно прибыли 16 сотрудников МЧС и четыре единицы специальной техники.

В ходе тушения из здания были эвакуированы 50 человек. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, в результате чего огнем была повреждена одна из квартир.

Помимо этого техногенного возгорания, за отчетный период в регионе было зафиксировано еще шесть пожаров. Спасатели устраняли пять случаев загорания мусора и один случай возгорания сухой травы.