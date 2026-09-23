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Общество

Астрономическая осень вступила в свои права: учёные объяснили феномен осеннего равноденствия

Анастасия Мериакри
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23 сентября 2026 года наступает день осеннего равноденствия, который считается истинным, астрономическим началом осени. В отличие от календарного или метеорологического подходов, эта дата обусловлена объективным положением Земли на орбите, пояснил Life.ru ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт.

По словам эксперта, в день равноденствия граница светотени проходит точно через географические полюса планеты. Благодаря этому уникальному выравниванию продолжительность светового дня и ночи становится абсолютно одинаковой во всех точках земного шара — ровно по 12 часов.

Причина сезонных изменений кроется в наклоне земной оси, который составляет примерно 23 градуса относительно плоскости орбиты нашей планеты. После 23 сентября в Северном полушарии световой день начнёт неуклонно сокращаться, уступая место длинным ночам. Этот процесс будет длиться до весеннего равноденствия, которое ожидается в конце марта 2027 года.

Натан Эйсмонт подчеркнул, что любые другие точки отсчёта начала осени носят условный характер. Метеорологическая осень традиционно стартует 1 сентября, а народные названия месяцев (например, славянский «листопад») привязаны к визуальным изменениям в природе, а не к небесной механике.

«Есть определения, которые жёстко диктуются положением Земли относительно Солнца, а есть те, что приняты по соглашению или как привычнее», — отметил специалист.

При этом учёный высказался в пользу астрономического подхода как наиболее надёжного. По его мнению, погодные условия слишком хаотичны: в один и тот же период в средней полосе может пойти снег или, наоборот, сохраниться аномальное тепло.

«Я бы предпочёл верить астрономическому. Могу сказать почему: потому что астрономия — это навек, она не меняется. А метеорология изменчива. Бывает, что в то время, когда мы с вами разговариваем, на широте Москвы уже снег пошёл. А бывает наоборот — такая жара, что хочется пойти и окунуться. Природа ведёт себя без полной определённости, а что касается механики и астрономии — здесь всё совершенно жёстко», — резюмировал Натан Эйсмонт.

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