Над Рязанской областью ночью сбили БПЛА в ходе массовой атаки на Россию

В ночь с 22 на 23 сентября 2026 года дежурные силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 514 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом говорится в официальной сводке Министерства обороны Российской Федерации.

Массированная атака затронула обширную географию. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Ростовской областей. Также перехват осуществлялся над Краснодарским краем, республиками Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Рязанской области режим беспилотной опасности был объявлен 22 сентября в 23:13. Тревога действовала более трех часов и была снята в 2:28 23 сентября. Точное количество уничтоженных над регионом беспилотников в официальной сводке не уточняется.