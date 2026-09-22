Пенсионер украл телефон на кассе супермаркета в Рязанской области, но был задержан по пути домой

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Шиловский» оперативно раскрыли кражу мобильного телефона. Злоумышленником оказался 69-летний местный житель, воспользовавшийся невнимательностью покупательницы.

Инцидент произошел в одном из супермаркетов рабочего поселка Шилово. К полицейским обратилась 28-летняя женщина, которая сообщила о пропаже своего гаджета. Потерпевшая пояснила, что в процессе оплаты покупок оставила смартфон на кассовой ленте. Выйдя на улицу, она обнаружила пропажу и немедленно вернулась в торговый зал, однако телефона там уже не было.

Прибывшие на место оперативники опросили заявительницу и персонал магазина. Выяснилось, что гаджет оставался без присмотра всего две-три минуты. За этот короткий промежуток времени из супермаркета успел выйти лишь один покупатель — пожилой мужчина, который стоял в очереди сразу за потерпевшей.

Получив словесный портрет подозреваемого, стражи порядка организовали подворовый обход и патрулирование улиц поселка. Злоумышленника удалось задержать недалеко от его дома, прежде чем он успел занести похищенное имущество в квартиру. При личном досмотре у мужчины был изъят украденный смартфон.

Как установило следствие, пенсионер, заметив оставленный на кассе телефон, решил им завладеть. Он незаметно положил чужое устройство в свою сумку вместе с продуктами, расплатился и покинул магазин.

В отношении задержанного следователь полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.