Народные приметы и строгие запреты на Людмилин день 29 сентября

Двадцать девятого сентября на Руси парились в бане. Но веник у каждого был свой. Чужой брать не советовали. Считалось, что вместе с ним можно перенять болезни и беды другого человека. Праздник называли Людмилин день. В этот день рубили капусту, стригли овец и запоминали сны. Верили, что они могут оказаться вещими.

Что можно делать 29 сентября

В этот день было принято продолжать заготовку капусты на зиму. Рубили её всей семьёй. Занимались и стрижкой овец. Работа шла своим чередом.

Обязательно советовали сходить в баню. Наши предки верили, что хорошая парная в этот день помогает сохранить здоровье на весь год. При этом у каждого члена семьи должен быть свой веник. Пользоваться чужим считалось плохой приметой. Вместе с ним можно было перенять чужие болезни и беды.

Также особое значение придавали снам. Считалось, что сновидения этой ночи могут оказаться вещими. Поэтому их старались запомнить.

Что нельзя делать 29 сентября

Не рекомендуется начинать новые дела или запускать важные проекты. По поверьям, это может обернуться неприятностями.

В этот день старались не готовить и не есть рыбу. Считалось, что такое нарушение может привести к дурным вестям и серьёзным проблемам. Рыбалку тоже считали бесполезным занятием. Верили, что улова не будет, а время пройдёт впустую. Вода будто бы оберегает рыбу от ловцов.

Одежда в этот день тоже имела значение. Не стоит надевать грязную или несвежую вещь. Так можно навлечь на себя пересуды и испортить репутацию. А раз день не подходил для перемен, то и переезды с дальними поездками откладывали. Дорога могла оказаться сложной и полной препятствий.

Деньги в этот день требовали особого внимания. Запрещалось завидовать чужому благополучию и желать себе того, что принадлежит другим. По приметам, это могло привести к финансовым потерям и болезням. А тратить деньги без необходимости не советовали. Считалось, что потом вернуть их будет очень трудно.

И завершался список запретом для влюблённых. Им советовали воздержаться от поцелуев. Это помогало избежать ссор, обид и возможного расставания.

Народные приметы на 29 сентября

· Тёплый и сухой день — зима наступит поздно и будет мягкой.

· Гром в этот день — к малоснежной зиме.

· Звёзды утром мерцают особенно ярко — погода вскоре изменится.

· Лебедь летит против ветра — к сильному урагану.

· Белки делают большие запасы орехов — зима ожидается холодной.

· Листья уже пожелтели, но всё ещё не опадают — осень будет долгой.