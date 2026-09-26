Что запрещено 27 сентября, народные приметы на Воздвижение

Двадцать седьмого сентября на Руси в доме крестили углы. Кресты рисовали мелом на дверях. Самодельные крестики из двух прутьев ставили в загоны к скотине. Праздник называли Воздвижение. Считалось, что в этот день схлёстываются добрые и злые силы. А крест приносит победу добру и изгоняет тьму.

Церковное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это один из двенадцати важнейших православных праздников. В этот день почитают память обретения креста, на котором был распят Иисус. У праздника есть как церковные, так и народные традиции.

К великому церковному празднику народ за многие века добавил множество новых смыслов. Считается, что в этот день схлёстываются в борьбе добрые и злые силы. Правда и кривда. Честь и нечисть.

Что можно делать на Воздвижение

Отправиться в церковь. Накануне, в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое сентября, в храмах проводится всенощное бдение. Посетить его стремятся все верующие.

Очистить дом. Купленными в церкви свечами крестили углы в доме, читая «Отче наш». Кресты рисовали мелом на дверях и в углах. Самодельные кресты, связанные из двух прутьев, ставили в загоны к скотине. Верили, что крест, установленный или нарисованный в этот день, защитит дом от невзгод и неприятностей.

Подарить крестик ребёнку. По примете, купленный на Воздвиженье золотой или серебряный крестик будет оберегать своего носителя. Даже если тот забудет его дома.

Закончить сезон полевых работ. Воздвижение считалось последним вестником неумолимо приближающейся осени. К празднику крестьяне заканчивали уборку в огородах и укрывали растения, чтобы те не замёрзли зимой.

Что нельзя делать на Воздвижение

Начинались запреты с еды. В Воздвижение верующие соблюдают однодневный строгий пост. Он исключает употребление любых продуктов животного происхождения. Мяса, молока, яиц, сливочного масла.

Большие дела тоже откладывали. Начинать новое не стоило. Согласно известной примете, все начинания этого дня обречены на провал. Тратить на них время не имело смысла. А раз день не подходил для перемен, то и денежные вопросы решали в другие дни. Давать взаймы на Руси не советовали. Одолжишь кому-то деньги на Воздвижение — понесёшь убытки.

Осторожничали и с лесом. Ходить туда не рекомендовалось. К лесу на Руси всегда относились с опаской. Видели в нём угрозу. Среди деревьев могут таиться неприятности, которые в народном сознании со временем приобрели форму нечистой силы. В некоторые праздничные дни нечисть считалась особенно активной. Гулять в такое время в лесу, да ещё и в одиночку — не к добру. Воздвижение было одним из таких дней.

Вдобавок существовало ещё одно народное поверье. На Воздвижение лесные змеи готовятся к спячке и начинают уползать под землю. Кто змею за этим делом застанет, того она непременно укусит.

Слова в этот день тоже имели вес. Ссориться, злиться и ругаться запрещалось. Забудьте про выяснение отношений. День посвящали внутренней работе над собой и своими помыслами.

И завершается список запретом на шумное веселье. Даже если вы не поститесь, не стоит чрезмерно радостно праздновать этот день. Всё же он связан с великой трагедией — распятием Христа.

Народные приметы на 27 сентября

· Северный ветер — к тёплому лету в будущем году.

· На Воздвижение утром пришли заморозки — зима будет ранняя.

· Вчера было тепло, а на Воздвижение резко похолодало — жди раннюю весну.

· Тепло в этот день — такая погода сохранится вплоть до Покрова.