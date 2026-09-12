Народные приметы 14 сентября и строгие запреты на Симеона Летопроводца

14 сентября по народному календарю — это праздник Симеона Летопроводца, или Осенины. В старину верили: именно с этой даты начинается багряная пора. Но прежде чем вступить в права, осень дарила людям последнее тепло — бабье лето.

Для наших пращуров этот день был особенным. Раньше именно 14 сентября завершался календарный год. Наступало Новолетие. Праздновали его шумно и с размахом. Давайте разберёмся, какие традиции соблюдали и чего категорически избегали в эту дату. Симеонов день на Руси встречали весело. В деревнях устраивали гуляния с хороводами и звонкими песнями. Хозяйки доставали из печей румяные пироги. А самые щедрые выставляли за ворота кувшины с пивом и брагой. Отведать угощение мог любой прохожий.

Особое значение имел этот день для незамужних девушек. С него начинался сезон свадеб. Считалось, что брак, заключённый на Симеона, будет долгим и счастливым. Если парень решал сделать предложение именно 14 сентября, отказа не будет. Девушки гадали по-своему. Они садились прясть пряжу и следили за нитью. Ровная нитка сулила хорошего мужа. Если же пряжа ложилась вкривь, жених попадётся непутевый.

Народные приметы: что расскажет паутина и утки

Погода в этот день могла рассказать о том, какой будет осень и зима. Наши предки подмечали мельчайшие детали. Вот главные приметы на 14 сентября:

· Пасмурное утро — осень будет дождливой.

· Мухи больно кусаются — скоро погода переменится.

· Много паутины в воздухе — осень выдастся холодной.

· Стая гусей в небе — морозы ударят совсем скоро.

· Дикие утки плещутся — зима не спешит вступать в права.

· Скворцы не улетели — тепло задержится надолго.

· Солнечный и тёплый день — зима будет мягкой.

Почему нельзя давать соль и мести пол

С праздником связано множество запретов. Нарушение правил могло навлечь беду. Самым строгим табу была соль. В Семёнов день категорически нельзя одалживать её соседям. Вместе с солью из дома уходило семейное благополучие.

При этом отказывать в другой помощи считалось большим грехом. Особенно если просил нуждающийся. Вот что ещё запрещалось делать 14 сентября:

· Выбрасывать еду. Остатки лучше скормить птицам или животным. Иначе достаток уйдёт из дома.

· Подметать пол. Вместе с мусором можно вымести удачу.

· Отправляться в дальнюю дорогу. Путь может обернуться неприятностями.

· Убивать насекомых. Это навлекает беды.

· Сплетничать и обсуждать других. Год пройдёт в склоках.· Ссориться с родными. Конфликт может поселить разлад в семье надолго.