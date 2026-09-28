Что происходит с кредитом после последнего платежа

Последний платёж ушёл. Вы закрыли вкладку, выдохнули и мысленно попрощались с банком. А через некоторое время вам звонят с сообщением, что у вас есть задолженность. В чём причина, если всё выплачено до копейки?

Дело в том, что кредит закрывает не списание денег со счёта, а полный расчёт по договору. Банк принял платёж, но договор продолжает действовать, пока по нему не сведены все начисления. Проценты считаются по день фактического возврата денег. Если вы гасили долг досрочно, банк пересчитает проценты на дату реального поступления средств, и итоговая сумма может слегка разойтись с той, что вы держали в голове. Так рождается копеечный хвост. Остаток обычно очень маленький, но последствия бывают неприятными: начисленные проценты, неустойка, отметка о просрочке в кредитной истории.

Сравнить ставки разных банков заранее удобно в финансовом разделе Яндекса – https://yandex.ru/finance/credit; выдаёт кредит только банк.

Что проверить, когда платежи закончились

Чтобы избежать проблем, после последнего платежа проверьте документы. Сначала уточните остаток задолженности. Он должен быть строго нулевым, включая проценты, комиссии и возможные неустойки. Затем запросите справку о полном исполнении обязательств и отсутствии задолженности. Автоматически её никто не оформит, банк выдаёт такой документ только по вашему запросу. Пока вы справку не попросили, у вас на руках нет ни одной бумаги, подтверждающей, что претензий к вам больше нет. Испорченная из-за небрежного отношения к документам история повлияет на будущие заявки, и получить выгодные кредиты станет заметно сложнее.

Справку храните вместе с договором. Не в переписке с банком, а в своей папке, откуда её можно достать в любой момент. Этот скучный документ закрывает любые вопросы о старом долге.

Изучать ставки по кредитам в разных банках и прикидывать условия полезно до подписания договора. Проверять закрытие – после последнего платежа. И когда соберётесь сравнивать кредиты в следующий раз, сначала убедитесь, что предыдущий закрыт документально.

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной финансовой рекомендацией.