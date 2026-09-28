Павел Малков сообщил о снижении почти на 500 случаев инфаркта и инсульта в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил развитие сердечно-сосудистой службы с заместителем председателя правительства Александром Сергеевичем Пшенниковым.

Отмечается, что за последние годы в больницах региона было обновлено оборудование. В 2024 году открылся сосудистый центр в Скопине, что позволило жителям ближайших округов получать экстренную помощь без поездки в Рязань.

В рязанском кардиодиспансере увеличилось количество операций. В прошлом году пациентам с хронической ишемической болезнью сердца сделали около 600 вмешательств – вдвое больше, чем годом ранее. Для лечения аритмии врачи освоили криоабляцию.

Кроме того, в ОКБ стали проводить больше вмешательств при инфарктах и ишемических инсультах.