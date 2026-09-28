Фото: https://max.ru/pv_malkov
Общество

Павел Малков сообщил о снижении почти на 500 случаев инфаркта и инсульта в Рязанской области

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил развитие сердечно-сосудистой службы с заместителем председателя правительства Александром Сергеевичем Пшенниковым.

Отмечается, что за последние годы в больницах региона было обновлено оборудование. В 2024 году открылся сосудистый центр в Скопине, что позволило жителям ближайших округов получать экстренную помощь без поездки в Рязань.

В рязанском кардиодиспансере увеличилось количество операций. В прошлом году пациентам с хронической ишемической болезнью сердца сделали около 600 вмешательств – вдвое больше, чем годом ранее. Для лечения аритмии врачи освоили криоабляцию.

Кроме того, в ОКБ стали проводить больше вмешательств при инфарктах и ишемических инсультах.

«Уделяем больше внимания ранней диагностике. Благодаря системной работе в этом году в регионе зарегистрировано почти на полтысячи случаев инфаркта и инсульта меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал Павел Малков.

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