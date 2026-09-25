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Общество

Рязань поборется за статус «Столицы детского туризма — 2027»

Олеся Чугунова
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Рязань вошла в число восьми финалистов конкурса на присвоение статуса «Столица детского туризма» на 2027 год. Организатором проекта выступает АНО «Центр детского и молодежного туризма».

В финал вместе с Рязанью прошли Архангельск, Беломорск, Владивосток, Екатеринбург, Рыбинск, Тула и Чебоксары.

Как отметили организаторы, все участники провели серьезную подготовку: проанализировали текущее состояние семейного и детского туризма в своих городах, представили результаты в заявках, разработали концепции мероприятий и дорожные карты, а также сформировали команды для реализации предложенных программ. Теперь представленные документы предстоит оценить экспертному совету — имена победителя и призеров объявят в декабре 2026 года.

От Рязани заявку на участие подавали АНО «Агентство развития туризма Рязанской области» и Комитет инвестиций и туризма Рязанской области совместно с администрацией города и при поддержке правительства региона. Основой для заявки стали наработки комплексного проекта «Мампус. Твой друг и проводник по Рязани», который АНО «АРТ» реализует с 2024 года в рамках развития детского туризма в области.

Конкурс «Столица детского туризма» — лидерский проект, вошедший в топ-100 идей форума «Сильные идеи для нового времени 2025», организованного Агентством стратегических инициатив. Участники — городские проектные команды, предлагающие концепции событий в сфере семейного и детского туризма.

Победитель на год получит статус «Столицы детского туризма». При поддержке организаторов и партнеров конкурса в городе будет реализована программа проведения года семейного и детского туризма, а сам город весь год будет продвигаться на федеральных мероприятиях и в информационных кампаниях. Все города-финалисты, включая Рязань, войдут в перечень направлений, комфортных для путешествий с детьми.

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