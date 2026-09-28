Фото: СТС
Новости кино и ТВ

Никита Кологривый и Люся Чеботина исполнят мечты «Папиных дочек» в новом сезоне сериала

Алексей Самохин
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19 октября на канале СТС и в онлайн-кинотеатре START состоится премьера шестого — самого звёздного — сезона новых «Папиных дочек» (16+). В продолжении семейного хита компанию Васнецовым-Васильевым составят Никита Кологривый и Люся Чеботина, которые сыграют самих себя.Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В одной из сюжетных линий нового сезона олигарх Федотов (Александр Олешко) хочет порадовать младшую дочку Веника (Филипп Бледный) и Даши (Анастасия Сиваева) Арину (Полина Айнутдинова) и приглашает её любимую певицу Люсю Чеботину спеть вживую прямо в квартире Васильевых. Арина тоже решает исполнить заветную мечту олигарха, который всегда хотел снимать кино, и пишет сценарий сказки, где играет принцессу. На роль рыцаря Федотов зовёт Никиту Кологривого, только Арине не нравится эта кандидатура, ведь она уже представила, как образ героя на экране воплотит её кумир Ваня Дмитриенко. Теперь младшая Васильева готова на всё, чтобы Никита отказался от съёмок. 

«Мне было сложно получить роль Кологривого, всё-таки персона одиозная, поэтому попал в проект по блату, — шутит актёр. — Никогда не думал, что буду сниматься в «Папиных дочках», хотя в своё время смотрел и обожал. Считаю, что там раскрывается очень хорошая тема, поэтому рад, что сериал получил вторую жизнь. Кроме того, у меня самого подрастает папина дочка, так что для меня это отчасти личная история».

На съёмках Никита примерил средневековый образ: по сценарию Арины в одном из эпизодов его рыцарь талантливо умирает прямо на руках принцессы. «Авторы — молодцы, не пощадили, дали жарку. Мы поиронизировали над моей персоной, так что, думаю, зритель удивится, посмеётся и откроет меня с новых сторон, которые я нарочно гиперболизировал». 

Экранная репетиция Никиты проходила в сказочных декорациях, построенных в «Амедиа». В перерывах он шутил, разминал руки с помощью эспандера и напевал главный саундтрек к сериалу. Актёр не первый раз участвует в телепроектах СТС: ранее он озвучил шпица в «Котострофе» с Михаилом Трухиным в главной роли и Павлом Деревянко, подарившим голос коту. 

Тяжёлые доспехи рыцаря на съёмках носил Александр Олешко, которого зрители также увидят в необычном образе. В новом сезоне сказочные эпизоды стали самыми масштабными: для массовых сцен использовали больше 50 исторических костюмов. 

Ещё одним сюрпризом для поклонников сериала станет возвращение Дениса Воронцова (Сергей Мелконян), с которым когда-то встречалась Женя Васнецова (Дарья Мельникова).  

«Сама попросила авторов, чтобы они вернули Воронцова. Во-первых, меня постоянно спрашивают про это в соцсетях. С тех пор, как стал выходить новый сериал, не было и дня, чтобы кто-то не писал про Воронцова. А во-вторых, я фанат Серёжи Мелконяна. Считаю его потрясающим актёром и замечательным человеком.  Серёжа просто душка, поэтому, конечно, когда узнала о том, что мы снова снимаемся вместе, не было предела моему восторгу», — призналась Дарья Мельникова. 

Также параллельно с премьерой шестого сезона в Санкт-Петербурге продолжаются съёмки фильма «Папины дочки. Свадьбы не будет!», который выйдет в кинотеатрах 11 февраля 2027 года. 

Фото: СТС

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