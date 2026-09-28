Генерал рассказал, откуда могли лететь дроны на Северную Осетию

Украинские беспилотники могли перелететь Кавказский хребет и таким образом приблизиться к Северной Осетии, предположил в беседе с «АиФ» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Рано утром в понедельник в республике объявили беспилотную опасность. Глава региона Сергей Меняйло призвал жителей сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

Позднее он объявил об отбое тревоги. Губернатор отметил, что оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. О сбитых БПЛА не сообщалось.

«Радиус действия беспилотников самолетного типа, которые сегодня имеются в распоряжении врага, до 2500 километров», — пояснил Липовой.

Он допустил, что БПЛА, летевшие в сторону Северной Осетии, были запущены со стороны Черного моря.

В Минобороны ранее рассказали, что ночью средства ПВО поразили 254 украинских дрона в небе над Россией.