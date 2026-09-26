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Новости России

Взрыв произошел на угольном месторождении в Якутии, есть погибшие

Анастасия Мериакри
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В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) произошло чрезвычайное происшествие на промышленном объекте, повлекшее за собой человеческие жертвы. Информацию о трагедии подтвердили в прокуратуре республики.

Согласно оперативным данным, трагедия разыгралась 26 сентября на территории Эльгинского угольного месторождения. Взрыв прогремел в момент проведения сварочных работ на Резервной насосной станции. В результате ЧП есть погибшие, точное число жертв и пострадавших на данный момент уточняется.

По факту произошедшего Нерюнгринская межрайонная прокуратура уже инициировала проверочные мероприятия. Сотрудники надзорного ведомства совместно с представителями следственных органов работают на месте происшествия.

Эльгинское угольное месторождение является одним из крупнейших в России.

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