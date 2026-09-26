Полнолуние в Овне 26 сентября перевернет жизни четырех знаков зодиака

Осень традиционно ассоциируется с замедлением, уютом и подготовкой к зиме. Однако финальные дни сентября 2026 года заставят планету жить в совершенно ином, бешеном ритме. Многие люди уже сейчас могут ощущать беспричинную внутреннюю спешку, обостренную интуицию и шквал противоречивых эмоций.

По словам астролога Марии Романовой, это верный признак того, что природа готовится к мощной космической кульминации, которая потребует от каждого сбросить накопившийся балласт и сорвать все социальные маски. Разбираемся, чего ожидать от Полнолуния в Овне и кому из представителей зодиакального круга придется сложнее всего.

Вечный конфликт эгоизма и партнерства

Полнолуние в Овне, которое наступит 26 сентября, обещает стать одним из самых эмоционально заряженных и трансформационных событий месяца. В этот момент Луна и Солнце сойдутся в классическом противостоянии на оси Овен — Весы.

Этот аспект обнажает вечный экзистенциальный конфликт между эгоцентричным «Я» и партнерским «Мы». На бытовом уровне это спровоцирует острую необходимость искать хрупкий баланс между личными амбициями и готовностью идти на компромисс ради сохранения гармонии в отношениях и деловых союзах.

Туман иллюзий и спасительная сила Плутона

Дополнительную интригу и скрытую опасность в космический сюжет вносит оппозиция Солнца с Нептуном. Этот аспект укутывает реальность густым туманом иллюзий, размывает четкие границы и многократно усиливает склонность к самообману.

«В дни вблизи Полнолуния легко принять желаемое за действительное, переоценить чужие намерения или столкнуться с намеренно искаженной информацией», — предупреждает астролог Мария Романова.

На ментальном уровне это может проявляться через беспричинную тревогу, апатию или глубокое интеллектуальное истощение. Однако на помощь приходит мощный тригон к Плутону, который уравновешивает этот хаос. Именно он наделяет нас колоссальной внутренней силой, помогая заглянуть в самую суть вещей, распознать ложь и решиться на глубокие, давно назревшие трансформации.

Как провести Полнолуние

Чем полезно заняться: Энергия Марса и Плутона способствует предельно откровенным разговорам, которые помогают прояснить скрытые обстоятельства. Это идеальное время для подведения итогов, завершения затянувшихся процессов и очищения пространства от того, что себя изжило. Творческая деятельность, уединение и духовные практики станут лучшим способом экологично прожить этот напряженный период.

От чего нужно категорически воздержаться: Критически важно не принимать судьбоносных решений на пике эмоций. Из-за туманного влияния Нептуна многократно возрастает риск фатальных ошибок при подписании важных документов и заключении долгосрочных договоров. Любые конфликты в эти дни могут вспыхивать мгновенно и иметь разрушительные последствия, поэтому главным залогом безопасности станет тщательная проверка всей поступающей информации и полный отказ от спешки.

Четыре знака зодиака которые ощутят Полнолуние сильнее всего

Для большинства людей это время пройдет как период внутренней рефлексии, но для четырех знаков зодиака Полнолуние станет триггером реальных, осязаемых перемен в жизни.

Овен

Для представителей этого огненного знака Полнолуние станет личным энергетическим взрывом, так как оно проходит в их первом доме личности. Наступает момент, когда необходимо без чувства вины выбрать себя, громко заявить о своих правах и отказаться от токсичных моделей поведения, которые тянули вас назад. Пик эмоциональности и раздражительности в эти дни можно и нужно успешно перенаправить в мощный карьерный прорыв и защиту своих интересов.

Весы

Фокус внимания Весов полностью смещается на сферу отношений, брака и делового партнерства. Полнолуние безжалостно подсветит все скрытые трещины, недосказанности и дисбаланс в союзах. Представителям знака придется честно ответить себе на вопрос, не слишком ли многим они жертвуют ради сохранения призрачного мира. Это время важных, возможно, тяжелых разговоров, которые либо выведут отношения на абсолютно новый уровень доверия, либо окончательно и бесповоротно завершат их.

Рак

У Раков Полнолуние затронет сектор дома, семьи и внутренней безопасности. Возможна резкая кульминация в затянувшихся бытовых, жилищных или имущественных вопросах. Ракам предстоит удерживать шаткий баланс между карьерными амбициями и заботой о близких. В эти дни важно стараться не поддаваться осенней меланхолии, опираться на факты и жестко, но экологично защищать свои личные границы от посягательств со стороны окружающих.

Козерог

Для Козерогов активируется зона карьеры, социального статуса и долгосрочных целей. Если в работе долгое время присутствовала неопределенность или интриги за спиной, сейчас все тайное станет явным. Это период глобальной профессиональной ревизии, когда стоит трезво оценить свои ресурсы, сбросить балласт и оставить в прошлом проекты и обязательства, которые больше не приносят ни роста, ни финансового удовлетворения. Освободившееся место быстро займут новые, по-настоящему перспективные задачи.

Главный совет астролога на 26 сентября: Не бойтесь правды, какой бы горькой она ни казалась под влиянием Нептуна. Сила Плутона на вашей стороне — используйте ее не для разрушения, а для расчистки пути к собственному счастью.

По материалам 7дней.ru