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Новости России

Сын Усольцевой сделал заявление в годовщину пропажи семьи

Никита Рязанцев
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Даниил Баталов, сын пропавшей вместе с мужем и дочерью в красноярской тайге Ирины Усольцевой, спустя год после их исчезновения по-прежнему считает семью живой, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Молодой человек пояснил, что не планирует добиваться признания родственников погибшими.

«Нет, я не хочу подавать заявление о признании моих живых родителей умершими», — отметил Баталов.

В то же время собеседник агентства уверен, что Усольцевых нет в Кутурчине, откуда они отправились в роковой поход. Также он рассказал, что не ведет самостоятельных поисков.

«Какие шаги можно предпринять для самостоятельного поиска? Единственный вариант — это просто ждать и не вешать нос», — добавил сын Усольцевой.

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В понедельник исполнился год, как семья покинула турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин для короткой прогулки. Последний раз телефон Усольцева выходил на связь вечером того же дня в нескольких километрах от ближайшего жилья, после чего в зоне с отсутствующим покрытием сотовой сети туристы исчезли.

Криминалисты и кинологи ранее пришли к выводу, что версия с нападением диких зверей на туристов маловероятна: при таком сценарии на местности неизбежно остались бы специфические следы. В ходе поисковой операции их найти не удалось.

Криминальная составляющая также не нашла подтверждений: не было ни подозрительных переводов средств, ни покупки билетов, ни признаков подготовки к бегству, что полностью опровергает теории о «намеренном исчезновении», обсуждаемую в СМИ. Официальной версией остается несчастный случай.

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