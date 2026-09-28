Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Перед смертью Сергей Соседов раскритиковал себя и признался, что не умеет жить

Валерия Мединская
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Сергей Соседов скоропостижно скончался 23 сентября. Его деятельность неразрывно связана с каналом НТВ. Соседов был первым ведущим ток-шоу «За гранью». Он являлся постоянным членом жюри проектов «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!». За резкие комментарии на него обижались многие звёзды шоу-бизнеса. Меткие фразы музыкального критика цитировали СМИ. Однако все, кто хорошо знал Сергея Васильевича, называют его ярким, умным и честным человеком.

Последнее интервью Соседова

Незадолго до смерти Соседов дал интервью программе НТВ «Однажды». Журналист обратился к нему: «Я хочу попросить вас как критика, не стесняясь ничего, покритиковать самого себя». 58-летний телеведущий согласился. Его слова процитировало издание ЗеВойс.

«Человек, который не умеет жить совершенно. Которому сегодняшняя жизнь не слишком интересна. Человек, который с трудом воспринимает какие-то новшества, новые веяния, и видит в этом какой-то удар по своим установлениям, духовным, моральным», — рассказал Сергей Васильевич.

Музыкальный критик заявил, что он во многом человек не от мира сего. Он также признался, что у него очень мало физических сил.

«Я очень быстро устаю, мне нужно много отдыхать. Человек, наверное, во многом ленивый. Я не умею зарабатывать деньги. Придумать нельзя недостатки, о которых я сказал. Мне они мешают, но вместе с тем они делают меня непохожим на других. Все эти недостатки, о которых я сказал, делают меня эксклюзивным», — высказал мнение Соседов.

Что случилось в Якутии

Сергей Васильевич в начале прошлой недели приехал в Якутию. Он должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле города Нерюнгри с ним произошёл несчастный случай. Он упал на лестнице и получил тяжелейшую травму головы.

Соседова доставили в больницу. Там он скончался во время операции. Судмедэксперты установили причину смерти телеведущего. Это перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга.

Как Соседов хотел умереть

После гибели коллеги журналист Антон Красовский опубликовал фрагмент интервью с ним. Оно было записано в январе 2025 года. Тогда бывший директор вещания на русском языке телеканала RT спросил у музыкального критика, как бы он хотел умереть.

«Умереть во сне. Я хотел бы, чтобы без болезни. Потому что когда с болезнью, это тяжело, это муки. Мне кажется, лучшая смерть — это смерть во сне. И вообще смерть по старости, когда уже организм изнашивается, как бы усыхает», — рассказал Соседов.

Сергей Романович заявил, что музыкальный критик очень боялся нелепой смерти. Актёр сериала «Хутор» отметил, что именно так Соседов и скончался.

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