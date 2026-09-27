Фото: телеканал ТНТ
Новости кино и ТВ

Финал второго сезона шоу «Большой куш»: кто победил и забрал 10 миллионов рублей

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

27 сентября телезрители стали свидетелями захватывающей развязки второго сезона популярного реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+). На кону стоял главный приз — 10 миллионов рублей, а судьба участников решалась в серии изнурительных испытаний и тонких психологических игр.

Напомним, суть проекта строится вокруг обмена чемоданами: в одном из них спрятан крупный денежный выигрыш, а в другом может оказаться «черная метка», которая ставит пару под угрозу немедленного выбывания. К решающему дню из всех участников дошли три пары: Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко, Алена Повышева и Сергей Кашников, а также Ольга Бородина и Алан Галич.

Изоляция и «быстрые игры»: проверка на стрессоустойчивость

Финальный день начался с нестандартного и психологически давящего условия: участникам запретили встречаться за завтраком и общаться между собой вплоть до финальной церемонии. Все испытания пары проходили раздельно.

Организаторы неожиданно забрали у звезд все чемоданы, а вместо привычного конверта с картой вылета под дверь номеров подкинули приглашение на «быстрые игры». В комплекте шли беруши и повязки на глаза.

Суть первого задания заключалась в следующем: участников разместили в разных гостиничных номерах с завязанными глазами. По сигналу они снимали повязки и должны были по телефону скоординироваться с напарником, найти отличия в своих комнатах (от разного времени на часах до номеров дверей), вычислить код от сейфа и понять, где спрятаны их чемоданы.

Первыми с задачей блестяще справились Алан Галич и Ольга Бородина. На втором месте финишировали Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко, а Сергей Кашников и Алена Повышева закончили последними. К счастью для всех, на этом этапе «обнуления» не произошло, и борьбу продолжили все три пары.

Охота за сокровищами в парке Муанг Боран

После напряженного утра участников отвезли на основное испытание в тайский музей-парк под открытым небом Муанг Боран. Ведущие долго погружали звезд в атмосферу древних тайских легенд, но суть задачи была предельно практичной: на огромной территории спрятаны артефакты. Каждой паре нужно было найти как можно больше сокровищ, отобрать ровно пять нужных и поместить их в сейф.

Задачи распределились следующим образом: Кашников и Повышева искали сундуки с монетами, Ахмедова и Карпенко охотились за кувшинами с глиняными шарами, Галич и Бородина искали клетки с золотыми петухами.

Вскрывать и очищать находки разрешалось только на финальной точке. Пара Кашникова и Повышевой стартовала первой. Поначалу они попытались собрать максимальное количество сундуков, чтобы вскрыть их позже, но из-за спешки не заметили выпавшие монеты и потеряли драгоценное время. Примечательно, что артефакты всех трех пар лежали в одних и тех же местах. Кашников и Повышева могли бы воспользоваться этим знанием и, например, перепрятать чужие находки, чтобы навредить конкурентам, но сыграли честно, как и остальные участники.

Итоги большого испытания:

  1. Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко — 23 минуты 8 секунд.
  2. Сергей Кашников и Алена Повышева — 35 минут 56 секунд.
  3. Алан Галич и Ольга Бородина — ровно 1 час.

Психологическая дуэль: финальный обмен чемоданами

Судьба 10 миллионов рублей решалась вечером в сейфовой комнате. По правилам, пара, занявшая последнее место в большом испытании (Галич и Бородина), получала стратегическое преимущество: они имели право не меняться чемоданами. Перед принятием решения участникам разрешалось задавать друг другу вопросы, откровенно лгать или говорить правду.

Началась настоящая игра в покер. Ахмедова и Карпенко уверенно заявили, что денег у них нет. Галич и Бородина выбрали тактику молчания, которую Ольга позже в интервью назвала попыткой «отсидеться» и переждать бурю.

Хронология решающего обмена:

Первыми ход сделали Алан Галич и Ольга Бородина. Они совершили обмен и в итоге сумели оставить чемодан с деньгами у себя. Следующими в игру вступили Сергей Кашников и Алена Повышева. Им удалось провернуть блестящую комбинацию и заполучить тот самый чемодан с деньгами, который до этого момента находился у Галича и Бородиной. Затем настал черед Юлии Ахмедовой и Алексея Карпенко. Они выбрали чемодан, оставшийся после обмена Алана и Ольги, но, увы, он оказался пустым.

Итог: новые миллионеры и традиция шоу

Победителями второго сезона «Большого куша. Бангкок» стали Сергей Кашников и Алена Повышева. Пара была в полном шоке от произошедшего: они не могли поверить, что забрали 10 миллионов рублей, ведь финальный день складывался совсем не в их пользу.

По сложившейся традиции проекта, именно Кашникову и Повышевой предстоит первыми подкинуть карту вылета в третьем сезоне, задавая тон новым приключениям.

По материалам NEWS.RU 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Стрелок восстановил картину убийства многодетного волгоградца
Следующая статья
В Рязани открыли новый стадион и обсудили благоустройство набережной реки Павловка
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Политика

Предсказавший распад СССР историк назвал год окончания СВО. События резко ускорились, развязка близка

Эммануэль Тодд еще в 1976 году предсказал распад СССР. Теперь он назвал год, когда решится судьба конфликта на Украине.
Новости кино и ТВ

НТВ рассказал, что будет с шоу «ВИА Суперстар!» после смерти Сергея Соседова

Сегодня в 21:20 стартует третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+) на НТВ. Пресс-служба телеканала подтвердила, что премьера состоится по изначальному плану.
Политика

Политолог рассказал, куда сбежит Зеленский после окончания СВО

Зеленский выразил надежду на то, что после завершения конфликта сможет остаться жить на Украине, спокойно гулять по улицам и не столкнется с ненавистью или угрозами в свой адрес.
Политика

Выяснилась истинная причина грубости Зеленского после заседания ООН

Замглавреда «МК» разобрал, почему у Зеленского сдали нервы, и нашёл в его словах закономерность, которая повторяется уже не первый раз.
Новости России

Юрист рассказал, кто ответит за смерть Сергея Соседова

Ответственность за гибель музыкального критика Сергея Соседова может понести...
Темы
Интересное

Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Это идеальное время для заключения выгодных сделок, откровенных разговоров с партнером и пересмотра своих профессиональных приоритетов.
Экология, природа, животные

Где искать белые грибы, опята и грузди и как не перепутать их со смертельными двойниками

Леса Рязанской области и Центральной России в октябре щедры на трофеи: на пнях целыми семьями растут ароматные опята, в березовых рощах прячутся крепкие грузди, а из-под еловых лап выглядывают благородные белые грибы.
Общество

В Рязани открыли новый стадион и обсудили благоустройство набережной реки Павловка

На улице Полина завершается возведение детского сада №42. В настоящее время специалисты занимаются установкой мебели и профильного оборудования.
Экономика и бизнес

В Рязанской области началось строительство бизнес-парка «Агни» за 650 миллионов рублей

Ожидается, что на площадке «Агни» разместятся более 20 резидентов, чей совокупный объем инвестиций достигнет 440 миллионов рублей.
Спорт

Более 4500 рязанцев пробежали «Кросс нации»

Центральная площадка мероприятия расположилась в живописном Парке 40 лет ВЛКСМ города Сасово, где собрались как любители, так и профессиональные спортсмены.
Транспорт и дороги

Штрафы за телефон приходят с 14 камер водителям в Рязанской области

Как пояснил руководитель ведомства, распознавание смартфона в руках водителя обеспечивает специальная нейросеть, которая была предварительно обучена на миллионах различных изображений.
Погода

До 19°С тепла и туман ожидаются в Рязанской области 28 сентября

Жителей и гостей Рязанской области ожидает комфортный день в понедельник, 28 сентября. В регионе сохранится переменная облачность, а существенных осадков не предвидится.
Общество

В России увеличат прожиточный минимум и МРОТ

Согласно проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, в стране планируется индексация двух важнейших экономических показателей: прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье