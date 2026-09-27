Финал второго сезона шоу «Большой куш»: кто победил и забрал 10 миллионов рублей

27 сентября телезрители стали свидетелями захватывающей развязки второго сезона популярного реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (16+). На кону стоял главный приз — 10 миллионов рублей, а судьба участников решалась в серии изнурительных испытаний и тонких психологических игр.

Напомним, суть проекта строится вокруг обмена чемоданами: в одном из них спрятан крупный денежный выигрыш, а в другом может оказаться «черная метка», которая ставит пару под угрозу немедленного выбывания. К решающему дню из всех участников дошли три пары: Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко, Алена Повышева и Сергей Кашников, а также Ольга Бородина и Алан Галич.

Изоляция и «быстрые игры»: проверка на стрессоустойчивость

Финальный день начался с нестандартного и психологически давящего условия: участникам запретили встречаться за завтраком и общаться между собой вплоть до финальной церемонии. Все испытания пары проходили раздельно.

Организаторы неожиданно забрали у звезд все чемоданы, а вместо привычного конверта с картой вылета под дверь номеров подкинули приглашение на «быстрые игры». В комплекте шли беруши и повязки на глаза.

Суть первого задания заключалась в следующем: участников разместили в разных гостиничных номерах с завязанными глазами. По сигналу они снимали повязки и должны были по телефону скоординироваться с напарником, найти отличия в своих комнатах (от разного времени на часах до номеров дверей), вычислить код от сейфа и понять, где спрятаны их чемоданы.

Первыми с задачей блестяще справились Алан Галич и Ольга Бородина. На втором месте финишировали Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко, а Сергей Кашников и Алена Повышева закончили последними. К счастью для всех, на этом этапе «обнуления» не произошло, и борьбу продолжили все три пары.

Охота за сокровищами в парке Муанг Боран

После напряженного утра участников отвезли на основное испытание в тайский музей-парк под открытым небом Муанг Боран. Ведущие долго погружали звезд в атмосферу древних тайских легенд, но суть задачи была предельно практичной: на огромной территории спрятаны артефакты. Каждой паре нужно было найти как можно больше сокровищ, отобрать ровно пять нужных и поместить их в сейф.

Задачи распределились следующим образом: Кашников и Повышева искали сундуки с монетами, Ахмедова и Карпенко охотились за кувшинами с глиняными шарами, Галич и Бородина искали клетки с золотыми петухами.

Вскрывать и очищать находки разрешалось только на финальной точке. Пара Кашникова и Повышевой стартовала первой. Поначалу они попытались собрать максимальное количество сундуков, чтобы вскрыть их позже, но из-за спешки не заметили выпавшие монеты и потеряли драгоценное время. Примечательно, что артефакты всех трех пар лежали в одних и тех же местах. Кашников и Повышева могли бы воспользоваться этим знанием и, например, перепрятать чужие находки, чтобы навредить конкурентам, но сыграли честно, как и остальные участники.

Итоги большого испытания:

Юлия Ахмедова и Алексей Карпенко — 23 минуты 8 секунд. Сергей Кашников и Алена Повышева — 35 минут 56 секунд. Алан Галич и Ольга Бородина — ровно 1 час.

Психологическая дуэль: финальный обмен чемоданами

Судьба 10 миллионов рублей решалась вечером в сейфовой комнате. По правилам, пара, занявшая последнее место в большом испытании (Галич и Бородина), получала стратегическое преимущество: они имели право не меняться чемоданами. Перед принятием решения участникам разрешалось задавать друг другу вопросы, откровенно лгать или говорить правду.

Началась настоящая игра в покер. Ахмедова и Карпенко уверенно заявили, что денег у них нет. Галич и Бородина выбрали тактику молчания, которую Ольга позже в интервью назвала попыткой «отсидеться» и переждать бурю.

Хронология решающего обмена:

Первыми ход сделали Алан Галич и Ольга Бородина. Они совершили обмен и в итоге сумели оставить чемодан с деньгами у себя. Следующими в игру вступили Сергей Кашников и Алена Повышева. Им удалось провернуть блестящую комбинацию и заполучить тот самый чемодан с деньгами, который до этого момента находился у Галича и Бородиной. Затем настал черед Юлии Ахмедовой и Алексея Карпенко. Они выбрали чемодан, оставшийся после обмена Алана и Ольги, но, увы, он оказался пустым.

Итог: новые миллионеры и традиция шоу

Победителями второго сезона «Большого куша. Бангкок» стали Сергей Кашников и Алена Повышева. Пара была в полном шоке от произошедшего: они не могли поверить, что забрали 10 миллионов рублей, ведь финальный день складывался совсем не в их пользу.

По сложившейся традиции проекта, именно Кашникову и Повышевой предстоит первыми подкинуть карту вылета в третьем сезоне, задавая тон новым приключениям.

По материалам NEWS.RU