На дороге в Константиново водитель погиб при опрокидывании машины

В результате ДТП в Рыбновском округе водитель погиб на месте. Об этом говорится в сводке УМВД России по Рязанской области.

26 сентября, около 12:00, на 10‑м километре автодороги Рыбное — Константиново произошло серьёзное ДТП. 47‑летний житель Рязанского округа, управлявший автомобилем «Джетта», не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.