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Новости кино и ТВ

Юрист объяснил, кого могут наказать за гибель Сергея Соседова

Валерия Мединская
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Ответственность за гибель Сергея Соседова может наступить. Всё зависит от того, свяжет ли проверка его смерть с нарушениями безопасности в гостинице. Об этом изданию Газета.ру заявил юрист Давид Адамс.

Что будут проверять

Адамс объяснил: решающими станут судебно-медицинская экспертиза, записи камер и обследование площадки и лестницы.

Специалистам предстоит выяснить несколько вопросов. Потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья? Или смертельную травму вызвало падение? Соответствовали ли ступени, покрытие, освещение и поручни требованиям для этого здания? Проверят и то, как гостиница проводила осмотры и ремонт.

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Какое наказание грозит

Если небезопасная гостиничная услуга привела к смерти, ответственного руководителя или сотрудника может ждать наказание. По статье 238 УК РФ — до шести лет лишения свободы.

При ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возможна квалификация по статье 109 УК РФ. Наказание — до трёх лет.

«Отвечать по уголовному делу будет конкретный человек, чьи решения или бездействие находились в причинной связи с гибелью», — сказал юрист.

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Что могут потребовать родственники

Близкие вправе потребовать от гостиницы компенсацию морального вреда и расходов на погребение. При наличии иждивенцев — также выплаты из-за потери кормильца.

«Эти требования можно заявить в рамках уголовного дела либо отдельным гражданским иском, — заключил Адамс. — Итоговая ответственность будет зависеть от результатов экспертиз, а не от предварительных версий участников происшествия».

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Как погиб Сергей Соседов

Сергей Соседов приехал в Якутию в начале прошлой недели. Он должен был возглавить жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле города Нерюнгри с ним произошёл несчастный случай.

Соседов упал на лестнице и получил тяжелейшую травму головы. Его доставили в больницу. Там он скончался во время операции. Судмедэксперты установили причину смерти. Это перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга.

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