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Политика

Военкор Филатов рассказал, по каким объектам в России могут ударить в ближайшее время

Алексей Самохин
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Украина может начать наносить удары по российской инфраструктуре, связанной с телевещанием. Такое предположение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный корреспондент Андрей Филатов.

По словам военкора, на новых территориях России украинская сторона ранее атаковала объекты, связанные с восстановлением российского телевещания. Филатов считает, что аналогичные действия могут распространиться на другие российские территории.

«На новых территориях противник в первую очередь начал лупить по любой попытке восстановить наше телевещание. Мы выбили им телевещание — они начнут и на наших старых территориях лупить по центрам телевещания», — заявил журналист.

Филатов связал российские удары по коммуникационным объектам Украины с информационным воздействием на население. По его мнению, продолжительное отключение украинского телевещания могло бы повлиять на отношение части жителей страны к России.

«Я думаю, если выключить им это вещание на полгода-год, количество людей, стремящихся к независимости от России, резко сократится», — сказал военкор.

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