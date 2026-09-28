СК поминутно восстановил последние часы перед исчезновением семьи Усольцевых

Следствие восстановило поминутную картину событий, которые предшествовали исчезновению семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи допросили около 150 человек. Среди них родственники, друзья, соседи, коллеги Усольцевых, жители поселка Кутурчин и случайные свидетели.

Поиски семьи проводились на территории Кутурчинского Белогорья. Специалисты обследовали около 40 квадратных километров местности.

Следствие назначило молекулярно-генетические, биологические и компьютерно-технические экспертизы. Правоохранители изучили все вещи, обнаруженные в лесу.

«По результатам судебных экспертиз генотипов членов семьи Усольцевых не обнаружено», — сообщили в СК.

И ещё одна важная информация от Следствия. О ней сообщает РИА Новости. Конфликтов с посторонними и между членами семьи у пропавших Усольцевых, исходя из показаний допрошенных свидетелей, не было, семья характеризуется с положительной стороны.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали в тайге в Красноярском крае осенью 2025 года. Несмотря на масштабные поиски, установить местонахождение семьи пока не удалось.