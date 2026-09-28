В Рязанской области подвели итоги «Кросса нации»

В Рязанской области прошёл ежегодный всероссийский массовый забег «Кросс нации». Мероприятие организовали в рамках государственной программы «Спорт России» и регионального проекта «СпортАктиV». На площадке в рязанском Лесопарке участников приветствовал первый заместитель председателя правительства региона Денис Боков — он передал спортсменам слова поддержки от губернатора Павла Малкова.

«Кросс нации» — масштабный спортивный проект, который ежегодно объединяет по всей стране профессионалов и любителей бега разных возрастов. Организаторы — Минспорт России и Всероссийская федерация лёгкой атлетики. В этом году акцию приурочили к Году единства народов России.

В Рязанской области главной площадкой забега стал Парк 40 лет ВЛКСМ в Сасове. Старт легкоатлетам дал министр физической культуры и спорта региона Владимир Антманис. На дистанции 4 км победили Елена Савина и педагог Сасовской школы № 3 Андрей Бряков. В детском забеге на 1 км лучшими стали воспитанница спортшколы «Факел» Анастасия Волкова и ученик школы № 1 Тимур Балаян.

В Рязани традиционной площадкой «Кросса нации» вновь стал Лесопарк. Среди участников был и Денис Боков. По его словам, особенно приятно видеть на дистанции целые семьи: «Когда родители бегут рядом с детьми — это лучший пример. Сам зарядился невероятной энергией: встретил друзей, коллег и просто знакомых рязанцев. Вместе пробежали 4 км. Радостно видеть, что нас, любящих движение, так много!»

Победителями в рязанском Лесопарке стали воспитанник спортшколы «Алмаз» Виталий Терентьев и сотрудница Сбербанка Татьяна Зацепина. Среди детей на километровой дистанции первыми финишировали ученица школы № 29 Ева Жаворонкова и учащийся школы № 16 Кирилл Шемякин.

Забеги также прошли в муниципалитетах региона. Например, в посёлке Александро-Невский спортсмены вышли на дистанции 6 и 8 км, а в посёлке Гусь-Железный Касимовского округа — на 12 км. На площадках акции победителям и призёрам в разных возрастных категориях вручили медали, грамоты и памятные призы.