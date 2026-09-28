Шесть известных актёров выйдут на сцену Рязанского МКЦ в комедии «Игра воображения»

3 октября в 19:00 в Рязанском МКЦ покажут комедию «Игра воображения» (12+). На сцену выйдут шесть артистов, за плечами каждого — десятилетия съёмок в кино и сериалах, которые смотрела вся страна.

О чём спектакль «Игра воображения»

Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому. Казалось бы — обычная жизненная ситуация, если бы не один нюанс: Маргарита предлагает Павлу вместо себя подругу Ларису. Такой поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. И это только начало…

Казалось бы, всего лишь – забавный анекдот, но Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов окунуть зрителя в водоворот уморительных и нестандартных решений и показать, как герои обретают новый смысл, казалось бы, давшей трещину жизни. Светлый, смешной, яркий спектакль показывает, что в жизни каждого из нас всегда есть то, что позволяет справиться с любыми неудачами. Это любовь, свет которой всегда рассеивает тьму временных бытовых неурядиц.

Кто играет в спектакле «Игра воображения»

Яна Поплавская: та самая Красная Шапочка. Для нескольких поколений зрителей Яна Поплавская навсегда осталась девочкой в красном капюшоне. В 1977 году, в 11 лет, она получила Государственную премию СССР за роль в фильме «Про Красную Шапочку» — и стала одним из самых узнаваемых детских персонажей советского кино. Но одной ролью её путь не ограничился. В её фильмографии — «Суета сует», «И повторится всё…», «Узник замка Иф». Сегодня Поплавская известна и как активная общественная деятельница. Она много лет занимается благотворительностью, помогает жителям Донбасса и военнослужащим, ведёт авторские программы. У вас есть прекрасная возможность, увидеть её именно как драматическую актрису.

Ирина Лачина: от «Леди Босс» до «Ворониных». Ирина Лачина стала по-настоящему знаменитой в начале 2000-х благодаря двум сериалам-хитам — «Леди Бомж» и «Леди Босс». Её героиня Лизка Бабаркина, прошедшая путь от заключённой до владелицы бизнеса, обсуждалась всей страной. Также вы её можете знать благодоря ролям в «Ворониных», «Экипаже», «Легенде №17», «Детективе на миллион». В «Игре воображения» она сыграет одну из ключевых ролей.

Иван Замотаев: победитель «Трёх аккордов» и актёр «Квартета И». Иван Замотаев, пожалуй, самый «неожиданный» участник этого состава. Он актёр театра «Русская песня» и постоянный участник спектаклей «Квартета И», но широкая публика узнала его после победы в шоу «Три аккорда» на Первом канале. За исполнение «Гоп со смыком» он получил «джокер» от Александра Розенбаума и дошёл до финала. Замотаев — профессиональный аккордеонист, руководит собственным коллективом «Замотаев Бэнд», пишет музыку для кино. Его можно видеть в сериалах «Спасская», «Есть только миг», «Мосгаз», «Валюша».

Вадим Колганов: «Ищейка» и другие погоны. Вадим Колганов много лет играет на экране людей в форме. От военных до полицейских. Его фильмография насчитывает десятки картин: «Дальнобойщики», «Золотые парни», «Десантура», «Ключи», а в последние годы — «Ищейка», «Обнимая небо», «Ополченский романс». В 2007 году получил звание заслуженного артиста России. Отдельная страница его биографии — продюсерская работа. Он много лет занимается детским кинофестивалем «Артек» и поддерживает юные таланты.

Денис Дёмин и Ася Калинина. Денис Дёмин — актёр Театра Российской армии, выпускник Щукинского училища. Телезрители знают его по сериалам «Склифосовский», «Скорая помощь», «СашаТаня», «Избранный», «Митрич», «Ты научил меня прощать». Ася Калинина также хорошо знакома поклонникам российских сериалов: «Склифосовский», «Спасская», «Три девицы», «Супер Ивановы», «Тверская. Любой ценой». Оба — представители нового поколения актёрской школы, которые уже успели поработать с ведущими режиссёрами страны.

Как попасть на спектакль «Игра воображения» в Рязани

Спектакль покажут 3 октября в 19:00 в Муниципальном культурном центре. Билеты на комедию можно приобрести на сайте Кассы.ру. Ценовой диапазон – от 1500 до 3500 рублей. Пока ещё доступны места в самых удобных локациях зала, так что советуем поторопиться с покупкой билетов.

Сетевое издания 7инфо, информационный партнёр события, предлагает рязанцам принять участие в конкурсах, победители которых попадут на «Игру воображения» бесплатно.

Первый конкурс проходит в группе 7инфо ВКонтакте. Найти его можно по ссылке. Второй – в канале 7инфо в Макс, он доступен здесь. Итоги розыгрышей подведём накануне спектакля, 2 октября.