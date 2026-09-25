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Культура и события

«Грибы с глазами», кинофестиваль и концерты – что посетить в Рязани 26 и 27 сентября

Дарья Петухова
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В эти выходные в городе пройдут театральные постановки, концерты, фестивали и кинопоказы. Можно отправиться на «Теплицу» на Рязанской ВДНХ, проверить свои силы в интеллектуальных играх или провести день на фестивале «Грибы с глазами». Собрали главные события 26 и 27 сентября.

26 сентября, суббота

МКЦ

Спектакль «Ревизор» (12+) – 19:00. Театр Черкасова представит комедию по пьесе Николая Гоголя о провинциальных чиновниках, которые принимают случайного человека за приехавшего с проверкой ревизора

Концерт Сергея Завьялова (6+) – 19:00. Автор и исполнитель танцевального шансона выступит с программой известных песен.

Дворец молодёжи

Валерий Сёмин «Неужели 60?!» (6+) – 16:00. Юбилейный концерт баяниста и исполнителя народных песен.

Руки ВВерх! Бар

Концерт Линды «Все хиты» (18+) – 19:30. В программе – известные песни «Ворона», «Мама», «Мало огня» и другие хиты. Сбор гостей – с 18:00.

Театр драмы

Спектакль «Однажды в тридевятом царстве» (6+) – 12:00. Настя оказывается в сказочном царстве, где ей предстоит столкнуться с Горынычем и Кощеем и пройти немало испытаний.

 Спектакль «Севильский цирюльник» (16+) – 18:00. Комедия о любви, интригах, переодеваниях и проделках находчивого Фигаро.

Рязанская ВДНХ

Фестиваль «Теплица» (0+) – с 14:00 до 20:00. На урожайном фестивале пройдут мастер-классы и детская анимация, будет работать маркет «БАЗАР» с угощениями и изделиями ручной работы. Завершат программу выступления «Блёстки» и «Х-лофт».

ТРЦ «Марко Молл»

 Фестиваль интеллектуальных видов спорта (0+) – с 10:00. Участники смогут сыграть в нарды, шашки, го и маджонг, попробовать себя в турнирах для разных уровней подготовки или присоединиться к мастер-классам. Также в программе – китайская каллиграфия, японское оригами и цигун. Записаться на турниры можно непосредственно на площадке.

Библиотека имени Горького

V Фестиваль рязанского кино «Образ» (12+) – с 14:00 до 19:00. Зрителям покажут 31 фильм от 28 авторов и творческих коллективов из Рязанской области. Программа разделена на два блока: первый пройдёт с 14:00 до 16:00, второй – с 16:30 до 19:00. Вход свободный.

Село Коростово

Фестиваль «Грибы с глазами» (0+) – с 12:00. Гостей ждут грибное дефиле и карнавальное шествие, мастер-классы, лекция микологов, кулинарные конкурсы, игровая зона и лесная дискотека. Для гостей организуют бесплатный автобус из Рязани в 11:00, обратно он отправится в 15:00.

27 сентября, воскресенье

Студенческий дворец культуры РГАТУ

Надя Джабраилова «Одна дома» (18+) – 19:00. Стендап-концерт о семье, холостой жизни, отношениях и расставаниях.

Театр драмы

Спектакль «Однажды в тридевятом царстве» (6+) – 12:00. Сказочная история о Насте, которая попадает в Тридевятое царство и оказывается втянута в противостояние с Горынычем и Кощеем.

Спектакль «Джек» (12+) – 18:00. Тёплая семейная комедия о родителях и дочери, которым предстоит пережить непростой период накануне Нового года. Ситуацию осложняет исчезновение любимой собаки.

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