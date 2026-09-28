Жители села Глебово Рязанской области пожаловались Бастрыкину на разбитую дорогу

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин инициировал проверку по фактам ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в Рязанской области. Поводом для вмешательства высшего руководства следственного ведомства стали публикации в социальных сетях, касающиеся критической ситуации с дорогами в селе Глебово.

Жители жалуются на то, что дорога на улице Березовой длительное время находится в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие сильно деформировано и продолжает разрушаться, на поверхности образовались многочисленные глубокие ямы и неровности. В периоды выпадения осадков дорожное полотно активно размывается, что делает проезд не только личного, но и специального транспорта, включая машины скорой помощи и пожарных, крайне затруднительным или вовсе невозможным.

В связи с изложенным Александр Бастрыкин дал прямое поручение руководителю Следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Алексеевичу Васильеву. Главе регионального управления предписано провести тщательную процессуальную проверку изложенных фактов.

По результатам первоначальных проверочных мероприятий должен быть представлен доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении всей проверки — итоговый отчет о ее результатах и принятых процессуальных решениях.

В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации подчеркнули, что исполнение данного поручения поставлено на личный контроль.