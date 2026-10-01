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Новости России

Раскрыто последнее сообщение спрятанной в холодильнике студентки в Волжском

Никита Рязанцев
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Студентка, найденная мертвой в холодильнике в одной из квартир в Волжском, в последнем сообщении перед смертью пожаловалась на головокружение, сообщил в беседе с «АиФ» ее друг.

Тело 21-летней девушки обнаружили 24 сентября в доме на улице Кирова. Предварительно, она пропала еще 12 июня, а тело пролежало в морозильной камере свыше трех месяцев.

Приятель девушки уточнил, что они были давно знакомы, обсуждали разные темы и поддерживали контакт онлайн. Последний раз они общались в июне.

«Тогда ее сообщение мне показалось странным. Она написала, что несколько дней ей было плохо, мучали головокружения. После этого она добавила, что хочет клубнику», — пояснил собеседник издания.

Молодой человек добавил, что девушка увлекалась созданием игрушек и рисованием.

Ранее сообщалось, что спрятанный труп нашли случайно: после отключения света в квартире холодильник разморозился, что привело к появлению трупного запаха, который почувствовали соседи. Они потребовали проверить помещение.

Единственным подозреваемым оказался 59-летний отец девушки. По предварительным данным, он умер в военном госпитале в Волгограде.

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